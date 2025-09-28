中職／悍將拉一把…龍隊季後賽希望歸零 本季第2隊淘汰

味全龍隊今天在天母棒球場被「水鬼」拉了一把，以1：3輸給富邦悍將隊後，挺進季後賽的機率正式歸零，成為本季繼悍將後第二次被淘汰的隊伍。

悍將今日先發投手魔力藍6局僅失1分，拿下本季第9勝，打線則是首局4支安打攻下2分，董子恩、陳真各有1分打點，8局上王念好的三壘安打再添1分，擊敗龍隊。

龍隊下半季第一的淘汰指數已經歸零，剩下爭取全年戰績前三的另一張季後賽門票，然而今天輸球後全年戰績來到55勝60敗1和，確定無法超越第三、第四名的樂天桃猿、台鋼雄鷹隊。

樂天桃猿目前戰績59勝54敗1和、台鋼雄鷹56勝56敗2和，兩隊都剩下6場未賽、且彼此還有3場對戰。

代表就算龍隊接下4場全勝、戰績59勝60敗1和也僅能追平6戰全敗的猿隊，而猿隊全敗等於雄鷹剩餘6戰至少3勝，59勝59敗2和的勝率反而逆轉站上第三；而猿鷹兩隊剩下6場就算出現和局都等同減少敗場，對龍隊皆是不利。