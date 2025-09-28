快訊

中職／悍將拉一把…龍隊季後賽希望歸零 本季第2隊淘汰

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊先發投手魔力藍。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手魔力藍。圖／富邦悍將隊提供

味全龍隊今天在天母棒球場被「水鬼」拉了一把，以1：3輸給富邦悍將隊後，挺進季後賽的機率正式歸零，成為本季繼悍將後第二次被淘汰的隊伍。

悍將今日先發投手魔力藍6局僅失1分，拿下本季第9勝，打線則是首局4支安打攻下2分，董子恩、陳真各有1分打點，8局上王念好的三壘安打再添1分，擊敗龍隊。

龍隊下半季第一的淘汰指數已經歸零，剩下爭取全年戰績前三的另一張季後賽門票，然而今天輸球後全年戰績來到55勝60敗1和，確定無法超越第三、第四名的樂天桃猿台鋼雄鷹隊。

樂天桃猿目前戰績59勝54敗1和、台鋼雄鷹56勝56敗2和，兩隊都剩下6場未賽、且彼此還有3場對戰。

代表就算龍隊接下4場全勝、戰績59勝60敗1和也僅能追平6戰全敗的猿隊，而猿隊全敗等於雄鷹剩餘6戰至少3勝，59勝59敗2和的勝率反而逆轉站上第三；而猿鷹兩隊剩下6場就算出現和局都等同減少敗場，對龍隊皆是不利。

樂天桃猿 台鋼雄鷹

相關新聞

亞錦賽／7屆6亞…中華隊冠軍戰再敗日本 難演2019「金」喜

就是贏不了日本。中華隊在今年亞洲棒球錦標賽複賽首戰1分差敗北，今天冠軍戰再遇日本隊從開賽就崩盤，最終以0：11吞敗，收下...

中職／岳政華致勝轟、羅戈躍居防禦率王 兄弟降到M3封王近了

下半季爭王關鍵期，中信兄弟隊今天在桃園棒球場奪下重要勝利，岳政華5局上轟出兩分砲，成為致勝一擊，洋投羅戈先發7局無失分，...

亞錦賽／中華隊金牌戰打線出爐！左外野手換人 與複賽對日2點不同

2025亞洲棒球錦標賽金牌戰對上日本隊，中華隊先發打線出爐，與前一場對中國大陸隊陣容相比只更換一人，而先發投手則交給旅美...

日職／古林睿煬上半身不適下二軍 季後賽登板有變數

日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬今天被從一軍名單中抹消、下放二軍，原因是上半身有些不適，原訂30日對軟銀隊先發的安排將更改...

中職／來看林安可嗎？火腿CBO栗山英樹微笑：秘密

火腿隊首席棒球總管栗山英樹率領的團隊昨天還在天母棒球場，今天又來到台北大巨蛋，不僅與台鋼雄鷹隊前子弟兵王柏融打招呼，也花...

中職／高國輝露出健壯手臂化身「鏟子超人」 重返故鄉花蓮光復助災後復原

強烈颱風樺加沙先前過境，造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，地勢相對低漥的光復鄉災情慘重，而光復鄉正是台灣棒球好手的搖籃，前職棒選手羅國華昨天（27日）在臉書分享，他與前球星哥哥高國輝一同回到故鄉協助重建，並放上高國輝挽起袖子推推車的照片，吸引超過萬名網友按讚。

