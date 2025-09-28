聽新聞
亞錦賽／7屆6亞…中華隊冠軍戰再敗日本 難演2019「金」喜
就是贏不了日本。中華隊在今年亞洲棒球錦標賽複賽首戰1分差敗北，今天冠軍戰再遇日本隊從開賽就崩盤，最終以0：11吞敗，收下隊史第13座亞軍、近7屆6亞，不過仍取得明年的U23世界盃資格，日本隊則奪得隊史第21冠。
中華隊上次在亞錦賽奪冠已經是2019年，當時陣中由張育成、林子偉兩位大聯盟級球員領銜，而上屆2023年敗給日本隊吞下亞軍；加上今天，中華隊連續7屆亞錦賽闖進冠軍賽，但6度「銀」恨，其中5次輸給日本、1次輸給南韓隊。
中華隊今天推出美職紅人隊1A的林盛恩先發，然而開賽就遇到控球麻煩，四壞保送後被連敲3支安打，包含網谷圭將的2分打點二壘安打，好不容易三振抓到1出局後，又被矢野幸耶敲安再掉1分，隨後被換下場。
日職歐力士隊育成選手陳睦衡接手後，雖然靠三振抓到第2個出局數，卻也連投2次四壞再送1分，才用飛球出局結束漫長一局；然而2局下續投，陳睦衡也是被敲3安打加上1次四壞，提前退場，期間只靠高飛犧牲打抓到1出局，最後此局丟掉3分都在他帳上。
中華隊今天輪番派上職棒經驗投手，林盛恩0.1局掉4分、陳睦衡1局失3分後，統一獅隊高偉強接手2.2局掉1分、味全龍隊李致霖2局失3分（2責失），台電的王宇傑、陽杰恩各投1局無失分，合庫王政浩也是1局無失分。
