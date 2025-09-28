聽新聞
0:00 / 0:00
中職／桃園球場大螢幕出現兄弟球迷 平野惠一直呼很感動
中信兄弟隊作客桃園棒球場，昨天、今天對樂天桃猿隊之戰連續湧進爆滿球迷，兄弟總教練平野惠一今天在比賽打到一半時，看到球場大螢幕秀出兄弟球迷，賽後受訪直呼：「很感動。」
下半季爭王關鍵期，兄弟對猿隊二連戰分別以7：5、4：0獲勝，下半季封王魔術數字降到3，最快10月1日封王。
這兩場關鍵比賽都爆滿，連續兩天都湧進18000名球迷，右外野區坐滿兄弟球迷，猿隊特別在球場大螢幕宣布，這是球團史首次連續兩天滿場紀錄。
平野惠一今天在大螢幕看到兄弟球迷，坦言有點訝異，他說：「猿隊主場為何出現敵隊球迷的畫面？很感動。」
平野惠一表示，要給觀眾最好的比賽內容，他們才會進場加油，這對球隊是很重要的事。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言