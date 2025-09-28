快訊

中職／桃園球場大螢幕出現兄弟球迷 平野惠一直呼很感動

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
桃園棒球場右外野區坐滿兄弟隊球迷。圖／中信兄弟隊提供
桃園棒球場右外野區坐滿兄弟隊球迷。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊作客桃園棒球場，昨天、今天對樂天桃猿隊之戰連續湧進爆滿球迷，兄弟總教練平野惠一今天在比賽打到一半時，看到球場大螢幕秀出兄弟球迷，賽後受訪直呼：「很感動。」

下半季爭王關鍵期，兄弟對猿隊二連戰分別以7：5、4：0獲勝，下半季封王魔術數字降到3，最快10月1日封王。

這兩場關鍵比賽都爆滿，連續兩天都湧進18000名球迷，右外野區坐滿兄弟球迷，猿隊特別在球場大螢幕宣布，這是球團史首次連續兩天滿場紀錄。

平野惠一今天在大螢幕看到兄弟球迷，坦言有點訝異，他說：「猿隊主場為何出現敵隊球迷的畫面？很感動。」

平野惠一表示，要給觀眾最好的比賽內容，他們才會進場加油，這對球隊是很重要的事。

平野惠一 樂天桃猿 魔術

