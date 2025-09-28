中職／羅戈領軍兄弟降到M3 若拿防禦率王是「上帝允許」
中信兄弟隊洋投羅戈今天在桃園棒球場爆滿18000名球迷前，先發7局只被揮出3支安打，幫助兄弟4：0擊敗樂天桃猿隊，下半季封王魔術數字降到3，他說：「 猿隊非常強，對付打者不容易，盡全力投球，感謝上帝。」
羅戈優質表現讓猿隊一路掛零，最近3連勝、本季第11勝到手，防禦率從1.95降到1.87，躍居全聯盟排名第1；他表示，最重要是球隊贏球，拚進季後賽完成最後目標，如果上帝允許拿到防禦率王，會很開心。
羅戈效力兄弟兩個球季都達二位數勝投，他指出，去年來台第1年還在適應環境和打者，算是認識中華職棒的過程，今年已經很熟悉，才能投出佳績。
兄弟總教練平野惠一認為羅戈、陳統恩投捕協力完成勝利，陳統恩4局下阻殺盜壘也讓比賽氣勢轉向，羅戈也有同感，他說：「和陳統恩搭配非常棒，他的配球很聰明，4局下吊球（狙殺陳晨威盜盜壘）抓到出局數，改變這場比賽。」
羅戈最近拚出3連勝，強調有做些改變，儘量取得球數領先，也獲得隊友支援，全隊一起努力贏球。
