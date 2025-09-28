中職／盛讚陳統恩阻殺陳晨威 平野惠一：讓比賽氣勢轉向

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
兄弟隊捕手陳統恩關鍵阻殺改變球隊氣勢。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊今天在桃園棒球場以4：0擊敗樂天桃猿隊，下半季封王魔術數字降到3，最快10月1日封王，總教練平野惠一賽後表示，羅戈、陳統恩投捕協力完成勝利，陳統恩4局下阻殺盜壘不但幫了投手大忙，也讓比賽氣勢轉向。

猿隊開賽連續3局3上3下，開路先鋒陳晨威4局下揮出全隊第1支安打，盜向二壘時被陳統恩傳球阻殺；兄弟5局上立刻展開攻勢，岳政華從猿隊先發投手陳克羿的手中轟出兩分砲，成為致勝一擊。

平野惠一表示，陳統恩每天和教練研究打者，也會熬夜做分析，相信他很難入睡，第4局狙殺對這 場比賽影響很大，「棒球是人在打的，那一球守住後，球隊氣氛超級好。」

岳政華本季第2支全壘打為兄弟打下江山，平野惠一透露，經常和岳政華溝通，他的守備、跑壘、戰術執行都是不可或缺，打擊也不是不好，而是常常自亂陣容。

