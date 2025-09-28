中職／岳政華致勝轟、羅戈躍居防禦率王 兄弟降到M3封王近了

下半季爭王關鍵期，中信兄弟隊今天在桃園棒球場奪下重要勝利，岳政華5局上轟出兩分砲，成為致勝一擊，洋投羅戈先發7局無失分，獲選單場MVP，兄弟終場以4：0擊敗樂天桃猿隊，拚出4連勝後封王魔術數字降到3，最快10月1日封王。

這次二連戰開打前，猿隊落後兄弟1.5場勝差，昨天首戰5：7落敗，今天又以4分差落敗，完全失去主場優勢，雙方勝差擴大到3.5場；這兩場關鍵「象猿大戰」都爆滿，一共湧進36000名球迷，右外野區坐滿兄弟球迷，猿隊特別在球場大螢幕宣布，這是球團史首次連續兩天滿場紀錄。

兩隊打完前4局未得分，兄弟5局上岳東華先揮出安打，岳政華再轟右外野方向兩分砲，本季第2支全壘打出爐，苦主是猿隊先發投手陳克羿。

兄弟6局上攻勢再起，王威晨揮出安打、許基宏獲保送，陳克羿退場由莊昕諺接替，出現暴投遭攻占二、三壘， 宋晟睿高飛犧牲打攻下1分，岳東華追加安打再下一城，擴大到4：0領先，維持優勢到比賽結束。

羅戈先發7局只被揮出3支安打，投出5次三振，優質表現讓猿隊一路掛零，最近3連勝、本季第11勝到手，防禦率從1.95降到1.87，躍居全聯盟排名第1，台鋼雄鷹隊洋投後勁1.92退到第2。