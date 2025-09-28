快訊

日落後的光復鄉…居民燈下洗刷家具 滿肚苦水批政府「要負最大責任」

影／國民黨主席改選 郝龍斌：跨世代合作、不是一個人的武林

中職／岳政華致勝轟、羅戈躍居防禦率王 兄弟降到M3封王近了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／岳政華致勝轟、羅戈躍居防禦率王 兄弟降到M3封王近了

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
岳政華5局上轟出致勝兩分砲，為兄弟隊打下江山。圖／中信兄弟隊提供
岳政華5局上轟出致勝兩分砲，為兄弟隊打下江山。圖／中信兄弟隊提供

下半季爭王關鍵期，中信兄弟隊今天在桃園棒球場奪下重要勝利，岳政華5局上轟出兩分砲，成為致勝一擊，洋投羅戈先發7局無失分，獲選單場MVP，兄弟終場以4：0擊敗樂天桃猿隊，拚出4連勝後封王魔術數字降到3，最快10月1日封王。

這次二連戰開打前，猿隊落後兄弟1.5場勝差，昨天首戰5：7落敗，今天又以4分差落敗，完全失去主場優勢，雙方勝差擴大到3.5場；這兩場關鍵「象猿大戰」都爆滿，一共湧進36000名球迷，右外野區坐滿兄弟球迷，猿隊特別在球場大螢幕宣布，這是球團史首次連續兩天滿場紀錄。

兩隊打完前4局未得分，兄弟5局上岳東華先揮出安打，岳政華再轟右外野方向兩分砲，本季第2支全壘打出爐，苦主是猿隊先發投手陳克羿。

兄弟6局上攻勢再起，王威晨揮出安打、許基宏獲保送，陳克羿退場由莊昕諺接替，出現暴投遭攻占二、三壘， 宋晟睿高飛犧牲打攻下1分，岳東華追加安打再下一城，擴大到4：0領先，維持優勢到比賽結束。

羅戈先發7局只被揮出3支安打，投出5次三振，優質表現讓猿隊一路掛零，最近3連勝、本季第11勝到手，防禦率從1.95降到1.87，躍居全聯盟排名第1，台鋼雄鷹隊洋投後勁1.92退到第2。

兄弟不只接近下半季王座，年度戰績也穩居榜首，領先統一獅隊3.5場勝差，猿隊今天落敗後，確定無法爭取年度排名第1。

岳政華5局上轟出致勝兩分砲，為兄弟隊打下江山。圖／中信兄弟隊提供
岳政華5局上轟出致勝兩分砲，為兄弟隊打下江山。圖／中信兄弟隊提供
兄弟隊洋投羅戈優質先發，奪下本季第11勝。圖／中信兄弟隊提供
兄弟隊洋投羅戈優質先發，奪下本季第11勝。圖／中信兄弟隊提供

樂天桃猿 岳東華

延伸閱讀

中職／詹子賢吐槽岳東華帥完不管弟弟 不敢比李大浩「我比較瘦」

中職／平野看悍將謎之挑戰無解 讚岳家兄弟都做得好

中職／攻破飛力獅！兄弟4分大局逆轉勝 狂抽5張機票

中職／機票抽起來！逆轉象扳平戰局 合作廠商大禮送得出去

相關新聞

中職／岳政華致勝轟、羅戈躍居防禦率王 兄弟降到M3封王近了

下半季爭王關鍵期，中信兄弟隊今天在桃園棒球場奪下重要勝利，岳政華5局上轟出兩分砲，成為致勝一擊，洋投羅戈先發7局無失分，...

亞錦賽／中華隊金牌戰打線出爐！左外野手換人 與複賽對日2點不同

2025亞洲棒球錦標賽金牌戰對上日本隊，中華隊先發打線出爐，與前一場對中國大陸隊陣容相比只更換一人，而先發投手則交給旅美...

日職／古林睿煬上半身不適下二軍 季後賽登板有變數

日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬今天被從一軍名單中抹消、下放二軍，原因是上半身有些不適，原訂30日對軟銀隊先發的安排將更改...

中職／來看林安可嗎？火腿CBO栗山英樹微笑：秘密

火腿隊首席棒球總管栗山英樹率領的團隊昨天還在天母棒球場，今天又來到台北大巨蛋，不僅與台鋼雄鷹隊前子弟兵王柏融打招呼，也花...

中職／高國輝露出健壯手臂化身「鏟子超人」 重返故鄉花蓮光復助災後復原

強烈颱風樺加沙先前過境，造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，地勢相對低漥的光復鄉災情慘重，而光復鄉正是台灣棒球好手的搖籃，前職棒選手羅國華昨天（27日）在臉書分享，他與前球星哥哥高國輝一同回到故鄉協助重建，並放上高國輝挽起袖子推推車的照片，吸引超過萬名網友按讚。

棒球亞錦賽／中華隊冠軍戰力抗日本 林盛恩扛先發拚重返榮耀

2025年亞洲棒球錦標賽將於今（27日）晚間6時30分上演台日冠軍戰，這也是自2017年以來雙方連續第4屆在冠軍戰碰頭，中華隊將挑戰自2019年以來再度稱霸亞錦賽，效力於美職辛辛那提紅人隊體系的20歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。