中職／發咖啡文帶來勝運 吳念庭猛打郭俊麟很歹勢

「早安，大巨蛋最後一場，打個漂亮比賽吧。」吳念庭賽前發出的「咖啡文」帶來好運，今天他以一隻逆轉的2分打點安打，幫助台鋼雄鷹以8：3擊敗統一獅隊，熱愛喝咖啡的他，賽後唯一遺憾是「沒辦法去森之市」。

雄鷹今天面對0：2的落後，2局下先是魔鷹陽春砲追回1分，3局下吳念庭在2出局、一二壘有人時掃出二壘安打，一棒兩分逆轉比數，更開啟單局5分攻勢，奠定勝利基礎。

雄鷹從25日進駐大巨蛋的四連戰中贏下兩場，兩場都由吳念庭敲出逆轉安打，總教練洪一中也說：「昨天得分機會都沒掌握住，最主要是誇一下念庭，落後時候那支長打非常關鍵。」

吳念庭則說，能夠在關鍵時刻有發揮是滿開心的，「對球隊是最好的回饋，我們現在還有6場，每場都是硬戰，希望把氣勢延續到明天，明天那場對我們重要。」

而今天發出咖啡文球隊就贏球，吳念庭透露，自己發文時通常勝率滿高，「以前在日本就會分享自己喝的咖啡，如果成績不錯就喝同一家，迷信的感覺。」

只不過，吳念庭今天喝的咖啡是在日本開設、台灣人經營的「LIWEI COFFEE」，這次因為參加台灣舉辦的市集才喝得到，吳念庭帶著遺憾的語氣說：「對啊，只有這兩天，今天要不是打3點，我是滿想去的，看起來店家滿豐富。」

今天關鍵的安打是對前西武隊友郭俊麟敲出，中職生涯對戰來到8打數6安打、打擊率7成50的誇張數據，吳念庭說：「好像成績上是很好，有點歹勢啦，也同隊這麼久。」