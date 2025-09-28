聽新聞
中職／11安0分→11安8分 雄鷹演史上最大「V轉」狂勝獅隊
台鋼雄鷹隊上演中職史上最大「V轉」落底後迅速反彈，昨天還苦於11支安打無法換回分數，今天前3局就猛攻6分，最終全場11支安打、以8：3擊敗統一獅隊，寫下單場11安打0分球隊在下一場的最高得分紀錄。
中職史上單場11支安打以上卻0得分出現過4次，前3次1999年5月1日兄弟象12支安打0分、2010年8月13日Lamigo桃猿、2023年9月29日樂天桃猿隊都是11安0分，這三隊下一場最多得到5分。
今天雄鷹開局又陷入0：2落後，然而2局下魔鷹一發右外野深遠飛球，從林安可頭上飛過全壘打牆，用陽春砲追回1分，也將自己的全壘打王位置堆高到25轟，拉開與22轟林安可的差距。
3局下雄鷹更是只用4支安打就攻陷5分，首打席敲出雙殺的吳念庭這次在2出局、一二壘有人時掃出二壘安打，一棒兩分逆轉比數，顏郁軒也貢獻2分打點二壘安打，曾昱磬再敲回1分也將郭俊麟打退場。
王博玄在4局下的安打、6局下高飛犧牲打為雄鷹再進帳2分，也讓5局上獅隊攻下的1分不至於影響大局。
獅隊先發投手郭俊麟2.2局被敲5支安打，另有2次四壞，丟掉6分承擔敗投；雄鷹先發投手江承諺4.2局被敲6支安打、失3分，用球數來到98球，無法投滿5局無關勝敗。
