中職／陳琥表現失常仍獲獎金 平野惠一：炒熱氣氛的人就是他

下半季爭王關鍵期，中信兄弟隊昨天在桃園棒球場以7：5擊敗樂天桃猿隊，穩住下半季排名第1，封王魔術數字5；兄弟總教練平野惠一今天賽前談到這場重要比賽，特別提到第9局失4分的後援投手陳琥，也有領到勝場獎金。

兄弟昨天打完9局上以7：1領先，陳琥下半局登板，面對6人次被揮出3支安打、出現1次保送，只投0.2局失4分退場， 呂彥青接手0.1局救援成功。

平野惠一表示，任何投手9局下登板，本來就不簡單，對陳琥有所期待，希望他別想太多，還是要好好投球。

平野惠一認為棒球是心理戰，選手也要學習這點，他完全不在意現在戰績，每場比賽好好打，靠團隊贏球最重要，「最近板凳氣氛維持很好，就算比數落後也是，炒熱氣氛的人就是陳琥，昨天有發獎金給他。」

兄弟本季還剩最後7場比賽，全力爭取季後賽門票，平野惠一透露，全隊團結一心，教練團不只看上，也會看其他地方，陳琥基本上就是帶動氣氛的球員。