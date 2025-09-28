快訊

4天前自行離開收容所…失蹤光復老翁找到了！1原因住院中

明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

光復突響海嘯警報！志工急逃難氣氛緊張 縣警局致歉曝原因：將內部懲處

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／陳琥表現失常仍獲獎金 平野惠一：炒熱氣氛的人就是他

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
陳琥昨天後援投0.2局失4分，還是收到勝場獎金。圖／中信兄弟隊提供
陳琥昨天後援投0.2局失4分，還是收到勝場獎金。圖／中信兄弟隊提供

下半季爭王關鍵期，中信兄弟隊昨天在桃園棒球場以7：5擊敗樂天桃猿隊，穩住下半季排名第1，封王魔術數字5；兄弟總教練平野惠一今天賽前談到這場重要比賽，特別提到第9局失4分的後援投手陳琥，也有領到勝場獎金。

兄弟昨天打完9局上以7：1領先，陳琥下半局登板，面對6人次被揮出3支安打、出現1次保送，只投0.2局失4分退場， 呂彥青接手0.1局救援成功。

平野惠一表示，任何投手9局下登板，本來就不簡單，對陳琥有所期待，希望他別想太多，還是要好好投球。

平野惠一認為棒球是心理戰，選手也要學習這點，他完全不在意現在戰績，每場比賽好好打，靠團隊贏球最重要，「最近板凳氣氛維持很好，就算比數落後也是，炒熱氣氛的人就是陳琥，昨天有發獎金給他。」

兄弟本季還剩最後7場比賽，全力爭取季後賽門票，平野惠一透露，全隊團結一心，教練團不只看上，也會看其他地方，陳琥基本上就是帶動氣氛的球員。

陳琥 平野惠一 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／平野惠一認為球迷付薪水給球員 要努力打球讓他們開心

中職／迎戰與桃猿天王山戰役 平野惠一：派出我們兩個最好投手

中職／不規則彈跳、燈光「助攻」 平野惠一形容非常不可思議

中職／爭王關鍵期少了高宇杰 平野惠一坦言確實很傷

相關新聞

亞錦賽／中華隊金牌戰打線出爐！左外野手換人 與複賽對日2點不同

2025亞洲棒球錦標賽金牌戰對上日本隊，中華隊先發打線出爐，與前一場對中國大陸隊陣容相比只更換一人，而先發投手則交給旅美...

日職／古林睿煬上半身不適下二軍 季後賽登板有變數

日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬今天被從一軍名單中抹消、下放二軍，原因是上半身有些不適，原訂30日對軟銀隊先發的安排將更改...

中職／來看林安可嗎？火腿CBO栗山英樹微笑：秘密

火腿隊首席棒球總管栗山英樹率領的團隊昨天還在天母棒球場，今天又來到台北大巨蛋，不僅與台鋼雄鷹隊前子弟兵王柏融打招呼，也花...

中職／高國輝露出健壯手臂化身「鏟子超人」 重返故鄉花蓮光復助災後復原

強烈颱風樺加沙先前過境，造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，地勢相對低漥的光復鄉災情慘重，而光復鄉正是台灣棒球好手的搖籃，前職棒選手羅國華昨天（27日）在臉書分享，他與前球星哥哥高國輝一同回到故鄉協助重建，並放上高國輝挽起袖子推推車的照片，吸引超過萬名網友按讚。

棒球亞錦賽／中華隊冠軍戰力抗日本 林盛恩扛先發拚重返榮耀

2025年亞洲棒球錦標賽將於今（27日）晚間6時30分上演台日冠軍戰，這也是自2017年以來雙方連續第4屆在冠軍戰碰頭，中華隊將挑戰自2019年以來再度稱霸亞錦賽，效力於美職辛辛那提紅人隊體系的20歲

中職／發咖啡文帶來勝運 吳念庭猛打郭俊麟很歹勢

「早安，大巨蛋最後一場，打個漂亮比賽吧。」吳念庭賽前發出的「咖啡文」帶來好運，今天他以一隻逆轉的2分打點安打，幫助台鋼雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。