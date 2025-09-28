亞錦賽／中華隊金牌戰打線出爐！左外野手換人 與複賽對日2點不同

2025亞洲棒球錦標賽金牌戰對上日本隊，中華隊先發打線出爐，與前一場對中國大陸隊陣容相比只更換一人，而先發投手則交給旅美小將林盛恩，以業餘球員出征的日本隊則讓28歲右投近藤壱擔任先發。

中華隊挑戰自2019年以來的首座亞錦賽冠軍，美職紅人隊小聯盟體系的20歲「二刀流」林盛恩將以投手之姿扛先發，他在預賽面對實力有落差的巴勒斯坦隊，先發4局無安打無失分，飆出10次三振拿下勝投。

中華隊今年野手也皆為業餘球員，今天的打線與前一場擊敗中國大陸隊大致相同，僅左外野手從蔡智榆換成陳致語，而與複賽對上日本隊的陣容相比，除左外野手還多了一個捕手換為蔡瑋泰，其餘皆不變。