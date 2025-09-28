快訊

大官視察災區「雨鞋竟然是亮的」 災民批：不如一個志工幫忙鏟泥

中職／沒料到蔡齊哲那麼會牽制 許賀捷特訓「撲了十幾次」

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導

樂天桃猿隊菜鳥二壘手許賀捷，今天賽前在桃園球場進行特訓，重點放在牽制回壘，原來是昨天對中信兄弟隊之戰6局下遭蔡齊哲牽制出局，因此進行惡補，他說：「撲了十幾次。」

昨天6局下2出局，許賀捷獲保送，形成一、三壘有人，馬傑森打擊時，他在一壘遭牽制出局，經過重播輔助判決維持原判，猿隊結束攻勢。

許賀捷表示，昨天那種場面對球隊士氣很傷，還有很多需要學習之處，必須好好修正離壘距離和角度。

猿隊總教練古久保健二、內野手林立今天賽前緊盯許賀捷特練，林立鼓勵他以後比賽仍要大膽去做；許賀捷坦言，進職棒後看到很多東西，充分感受到細節不同，未來要把該做的事做好，好好完成教練給的功課。

他說：「之前不知蔡齊哲那麼會牽制，昨天離壘很大，他一轉過來，球馬上就到。」

樂天桃猿 蔡齊哲 林立

延伸閱讀

中職／兄弟點亮「雙M5」！李博登斷優質先發仍奪勝 蔡齊哲牽制神紀錄

中職／「0轟俱樂部」差點退會 馬傑森建功開心卻被吐槽「去重訓」

中職／悍將閃過洲際0勝仍寫1紀錄 鈴木駿輔7局好投、林澤彬首轟

中職／牛棚隨傳OK MAN 蔡齊哲低調拆彈專家

相關新聞

中職／來看林安可嗎？火腿CBO栗山英樹微笑：秘密

火腿隊首席棒球總管栗山英樹率領的團隊昨天還在天母棒球場，今天又來到台北大巨蛋，不僅與台鋼雄鷹隊前子弟兵王柏融打招呼，也花...

中職／高國輝露出健壯手臂化身「鏟子超人」 重返故鄉花蓮光復助災後復原

強烈颱風樺加沙先前過境，造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，地勢相對低漥的光復鄉災情慘重，而光復鄉正是台灣棒球好手的搖籃，前職棒選手羅國華昨天（27日）在臉書分享，他與前球星哥哥高國輝一同回到故鄉協助重建，並放上高國輝挽起袖子推推車的照片，吸引超過萬名網友按讚。

棒球亞錦賽／中華隊冠軍戰力抗日本 林盛恩扛先發拚重返榮耀

2025年亞洲棒球錦標賽將於今（27日）晚間6時30分上演台日冠軍戰，這也是自2017年以來雙方連續第4屆在冠軍戰碰頭，中華隊將挑戰自2019年以來再度稱霸亞錦賽，效力於美職辛辛那提紅人隊體系的20歲

中職／沒料到蔡齊哲那麼會牽制 許賀捷特訓「撲了十幾次」

樂天桃猿隊菜鳥二壘手許賀捷，今天賽前在桃園球場進行特訓，重點放在牽制回壘，原來是昨天對中信兄弟隊之戰6局下遭蔡齊哲牽制出...

日職／古林睿煬上半身不適下二軍 季後賽登板有變數

日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬今天被從一軍名單中抹消、下放二軍，原因是上半身有些不適，原訂30日對軟銀隊先發的安排將更改...

中職／平野惠一認為球迷付薪水給球員 要努力打球讓他們開心

中信兄弟隊今天繼續作客桃園球場，再戰樂天桃猿隊，總教練平野惠一賽前特別提到，昨天比賽湧進不少兄弟球迷，因此在客場也充分感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。