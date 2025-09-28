中職／沒料到蔡齊哲那麼會牽制 許賀捷特訓「撲了十幾次」

樂天桃猿隊菜鳥二壘手許賀捷，今天賽前在桃園球場進行特訓，重點放在牽制回壘，原來是昨天對中信兄弟隊之戰6局下遭蔡齊哲牽制出局，因此進行惡補，他說：「撲了十幾次。」

昨天6局下2出局，許賀捷獲保送，形成一、三壘有人，馬傑森打擊時，他在一壘遭牽制出局，經過重播輔助判決維持原判，猿隊結束攻勢。

許賀捷表示，昨天那種場面對球隊士氣很傷，還有很多需要學習之處，必須好好修正離壘距離和角度。

猿隊總教練古久保健二、內野手林立今天賽前緊盯許賀捷特練，林立鼓勵他以後比賽仍要大膽去做；許賀捷坦言，進職棒後看到很多東西，充分感受到細節不同，未來要把該做的事做好，好好完成教練給的功課。

他說：「之前不知蔡齊哲那麼會牽制，昨天離壘很大，他一轉過來，球馬上就到。」