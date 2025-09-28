日職／古林睿煬上半身不適下二軍 季後賽登板有變數

日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬今天被從一軍名單中抹消、下放二軍，原因是上半身有些不適，原訂30日對軟銀隊先發的安排將更改計畫，能不能趕上10月11日開打的季後賽也成為未知數。

古林睿煬6月3日後因左側內腹斜肌受傷下放二軍休養。復健了3個多月在9月18日重返一軍，當天對軟銀中繼出賽，23日對樂天隊又上場，合計2場中繼投2.1局，被敲2支安打，失4分都是自責分。

古林睿煬原本預定在30日對軟銀之戰先發，近期沒有隨隊到客場作戰，而是留在北海道主場ES CON FIELD進行調整，然而在今天被下放二軍。

根據日刊體育報導，火腿投手教練加藤武治表示：「是身體狀況的問題。主要是上半身有些不適，狀況還沒有完全調整好，不能勉強讓他上場，會觀察他的狀況再作判斷。」

火腿監督新庄剛志昨日賽前受訪時曾表示，古林睿煬仍有機會先發，但是要看狀況以及剩下來的比賽，希望在高潮系列賽集結最強陣容。只不過如今看來，古林睿煬能否趕上季後賽出現變數。