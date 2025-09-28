快訊

大官視察災區「雨鞋竟然是亮的」 災民批：不如一個志工幫忙鏟泥

日職／古林睿煬上半身不適下二軍 季後賽登板有變數

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬今天被從一軍名單中抹消、下放二軍，原因是上半身有些不適，原訂30日對軟銀隊先發的安排將更改計畫，能不能趕上10月11日開打的季後賽也成為未知數。

古林睿煬6月3日後因左側內腹斜肌受傷下放二軍休養。復健了3個多月在9月18日重返一軍，當天對軟銀中繼出賽，23日對樂天隊又上場，合計2場中繼投2.1局，被敲2支安打，失4分都是自責分。

古林睿煬原本預定在30日對軟銀之戰先發，近期沒有隨隊到客場作戰，而是留在北海道主場ES CON FIELD進行調整，然而在今天被下放二軍。

根據日刊體育報導，火腿投手教練加藤武治表示：「是身體狀況的問題。主要是上半身有些不適，狀況還沒有完全調整好，不能勉強讓他上場，會觀察他的狀況再作判斷。」

火腿監督新庄剛志昨日賽前受訪時曾表示，古林睿煬仍有機會先發，但是要看狀況以及剩下來的比賽，希望在高潮系列賽集結最強陣容。只不過如今看來，古林睿煬能否趕上季後賽出現變數。

古林睿煬 火腿 軟銀

延伸閱讀

中職／來看林安可嗎？火腿CBO栗山英樹微笑：秘密

中職／早就注意到徐若熙 栗山英樹：還好經典賽他沒準備好

中職／親見徐若熙有原因 栗山英樹極好評：喜歡棒球的人都會喜歡他

日職／火腿球員異動 孫易磊遭下放二軍、古林睿煬留一軍

相關新聞

中職／來看林安可嗎？火腿CBO栗山英樹微笑：秘密

火腿隊首席棒球總管栗山英樹率領的團隊昨天還在天母棒球場，今天又來到台北大巨蛋，不僅與台鋼雄鷹隊前子弟兵王柏融打招呼，也花...

中職／高國輝露出健壯手臂化身「鏟子超人」 重返故鄉花蓮光復助災後復原

強烈颱風樺加沙先前過境，造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，地勢相對低漥的光復鄉災情慘重，而光復鄉正是台灣棒球好手的搖籃，前職棒選手羅國華昨天（27日）在臉書分享，他與前球星哥哥高國輝一同回到故鄉協助重建，並放上高國輝挽起袖子推推車的照片，吸引超過萬名網友按讚。

棒球亞錦賽／中華隊冠軍戰力抗日本 林盛恩扛先發拚重返榮耀

2025年亞洲棒球錦標賽將於今（27日）晚間6時30分上演台日冠軍戰，這也是自2017年以來雙方連續第4屆在冠軍戰碰頭，中華隊將挑戰自2019年以來再度稱霸亞錦賽，效力於美職辛辛那提紅人隊體系的20歲

中職／沒料到蔡齊哲那麼會牽制 許賀捷特訓「撲了十幾次」

樂天桃猿隊菜鳥二壘手許賀捷，今天賽前在桃園球場進行特訓，重點放在牽制回壘，原來是昨天對中信兄弟隊之戰6局下遭蔡齊哲牽制出...

日職／古林睿煬上半身不適下二軍 季後賽登板有變數

日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬今天被從一軍名單中抹消、下放二軍，原因是上半身有些不適，原訂30日對軟銀隊先發的安排將更改...

中職／平野惠一認為球迷付薪水給球員 要努力打球讓他們開心

中信兄弟隊今天繼續作客桃園球場，再戰樂天桃猿隊，總教練平野惠一賽前特別提到，昨天比賽湧進不少兄弟球迷，因此在客場也充分感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。