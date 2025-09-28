聽新聞
中職／平野惠一認為球迷付薪水給球員 要努力打球讓他們開心
中信兄弟隊今天繼續作客桃園球場，再戰樂天桃猿隊，總教練平野惠一賽前特別提到，昨天比賽湧進不少兄弟球迷，因此在客場也充分感受到這股力量，希望全隊努力打球，讓球迷都能開心。
兄弟昨天以7：5擊敗猿隊，穩住下半季排名第1，拉大到2.5場勝差，桃園球場湧進爆滿18000人觀戰，內、外野區都有不少披著黃衫觀戰的兄弟球迷。
平野惠一表示，前一陣子觀眾多的比賽，球隊也曾輸球，昨天真的可以感受球迷的力量，「問過隊上球員，薪水從哪邊來，得到的答案是球團，想想應是從球迷這邊來的。」
平野惠一強調，職棒球員的工作，就是在觀眾前呈現好的結果，不管平日、假日比賽都要努力，讓球迷看得開心。
