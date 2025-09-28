快訊

大官視察災區「雨鞋竟然是亮的」 災民批：不如一個志工幫忙鏟泥

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／二軍個人獎出爐！3洋投獲獎 防禦率王29日一軍先發

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2025中華職棒二軍個人獎項出爐。圖／中華職棒聯盟提供
2025中華職棒二軍個人獎項出爐。圖／中華職棒聯盟提供

2025中華職棒二軍例行賽正式落幕，二軍個人獎項同步出爐，最終共10位選手脫穎而出，聯盟將於9月30日二軍總冠軍賽首戰開打前舉行頒獎儀式，藉此肯定選手們展現出的拚戰精神與職業態度。

台鋼雄鷹的兩位日籍投手表現亮眼，櫻井周斗與小野寺賢人分別榮獲防禦率王與勝投王。櫻井周斗本季在二軍出賽16場，其中13場為先發出賽，累積72.1局投球，失掉20分18責失分，防禦率2.24，成為防禦率王。

櫻井周斗今年曾兩度上一軍先發，明天雄鷹對上樂天桃猿隊之戰，櫻井周斗將第三次扛起一軍先發，猿隊則推出魔神樂。

來台第二年的小野寺賢人，今年在二軍11場先發、4場後援，累積71.1局，戰績7勝1敗，為球隊貢獻多場勝利，順利拿下勝投王。

中信兄弟同樣有兩位後援投手獲獎。陳柏均本季出賽29場，投球局數27.1局，送出14次三振，拿下8次救援成功，榮獲救援王；王奕凱則在37場登板中，累積15次中繼成功，拿下今年的中繼王。

統一獅洋投衛蘭德在二軍10場先發、1次後援。以50.1局投球送出48次三振的成績，登上三振王寶座。

周委宏轉戰味全龍首年即繳出亮眼表現，59場出賽中，166打數擊出57安打，包含1支全壘打，在補足規定打數後，打擊率0.335排名第一，成功奪下打擊王。

鄭鎧文本季在二軍出賽59場，147打數敲出38安打、7支全壘打，拿下全壘打王獎項；而黃柏豪在61場比賽中貢獻39分打點，拿下打點王獎項。

樂天桃猿游承勳二軍出賽66場，219個打數，敲出61支安打，最後以1支安打之差，收下今年的二軍安打王。統一獅張皓崴今年在二軍出賽57場，162的打數、36支安打，完成19次盜壘成功，上壘率達0.363，在盜壘排行榜穩居第一之位，奪下盜壘王寶座。

「家樂福中華職棒二軍總冠軍賽」將於9月30日登場，今年冠軍賽由台鋼雄鷹與富邦悍將展開五戰三勝制對決，比賽分別於嘉義市立棒球場與高雄澄清湖棒球場舉行，平日開打時間為下午17:05，假日為16:05。

二軍總冠軍戰免費入場，歡迎球迷朋友進場觀賽，為喜愛的球隊與選手加油，也可透過華視教育文化體育台、公視+、公視體育YouTube頻道以及CPBL TV，鎖定精彩賽事直播，一同見證2025年二軍總冠軍的誕生。

樂天桃猿 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／守備抽筋沒大礙 曾子祐談大巨蛋草皮：不是失誤藉口

中職／陪鄭恩地開球羨煞眾人 王博玄個人獎遺憾先保留

中職／奧德銳封鎖台鋼打擊 統一獅再拿一勝

中職／11安打卻得0分 洪總看雄鷹充滿力量但不能光靠蠻力

相關新聞

中職／來看林安可嗎？火腿CBO栗山英樹微笑：秘密

火腿隊首席棒球總管栗山英樹率領的團隊昨天還在天母棒球場，今天又來到台北大巨蛋，不僅與台鋼雄鷹隊前子弟兵王柏融打招呼，也花...

中職／高國輝露出健壯手臂化身「鏟子超人」 重返故鄉花蓮光復助災後復原

強烈颱風樺加沙先前過境，造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，地勢相對低漥的光復鄉災情慘重，而光復鄉正是台灣棒球好手的搖籃，前職棒選手羅國華昨天（27日）在臉書分享，他與前球星哥哥高國輝一同回到故鄉協助重建，並放上高國輝挽起袖子推推車的照片，吸引超過萬名網友按讚。

棒球亞錦賽／中華隊冠軍戰力抗日本 林盛恩扛先發拚重返榮耀

2025年亞洲棒球錦標賽將於今（27日）晚間6時30分上演台日冠軍戰，這也是自2017年以來雙方連續第4屆在冠軍戰碰頭，中華隊將挑戰自2019年以來再度稱霸亞錦賽，效力於美職辛辛那提紅人隊體系的20歲

中職／沒料到蔡齊哲那麼會牽制 許賀捷特訓「撲了十幾次」

樂天桃猿隊菜鳥二壘手許賀捷，今天賽前在桃園球場進行特訓，重點放在牽制回壘，原來是昨天對中信兄弟隊之戰6局下遭蔡齊哲牽制出...

日職／古林睿煬上半身不適下二軍 季後賽登板有變數

日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬今天被從一軍名單中抹消、下放二軍，原因是上半身有些不適，原訂30日對軟銀隊先發的安排將更改...

中職／平野惠一認為球迷付薪水給球員 要努力打球讓他們開心

中信兄弟隊今天繼續作客桃園球場，再戰樂天桃猿隊，總教練平野惠一賽前特別提到，昨天比賽湧進不少兄弟球迷，因此在客場也充分感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。