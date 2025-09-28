聽新聞
中職／守備抽筋沒大礙 曾子祐談大巨蛋草皮：不是失誤藉口
台鋼雄鷹隊游擊手曾子祐昨天6局上守備時一記傳球後退場休息，所幸只是抽筋，今天還是先發第1棒、游擊手，雖然台北大巨蛋草皮柔軟對腿部負擔較大，但曾子祐也說：「不是失誤的藉口。」
曾子祐昨天為了搶時間將球傳往一壘，接球後腳步不穩仍跳起傳球，隨後倒在地上讓防護員、總教練洪一中都上場關心，隨後退場休息。
「沒事啦。」曾子祐表示，大巨蛋的人工草皮比較柔軟，通常在這邊比賽完，腿都會比較痠，而且隨著賽季進行感覺還變得更軟，「多少有增加疲勞感，但跟失誤沒什麼關係。」
曾子祐最近在大巨蛋3場比賽有2場出現失誤，今年19次失誤也快追平去年數字，他坦言，守備不穩定的狀況，是今年最需要加強的地方，好在打擊落差不大，「今年比較注意身體狀況、恢復，雖然偶爾痠痛，但都在應付範圍內。」
今年目標放在比去年更進步，曾子祐目前累積122支安打，差1支就可追平去年成績，不過去年4轟的他本季首轟還沒出現，曾子祐表示，安打的部分要等球季結束才能算數，而自己雖然本來就不是全壘打型，「數字有下滑，其他數據就要更好才行。」
