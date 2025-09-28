聽新聞
中職／陪鄭恩地開球羨煞眾人 王博玄個人獎遺憾先保留
台鋼雄鷹27日在台北大巨蛋舉辦的「心動時刻」主題日，邀請韓團Apink主唱鄭恩地擔任開球嘉賓，王博玄幸運獲選開球捕手，獲得擊掌禮遇的他還作勢要把手拿給隊友聞。
談到當時獲選開球捕手，王博玄坦言自己也不知道，「是球團行銷通知的。」自己平時都有關注韓國音樂，國中時就知道鄭恩地是Apink主唱，也看過她演得戲劇，「但我不算追星啦，只是看熱門榜單，聽到喜歡的會一星期一直聽，聽到沒感覺再換新歌。」
昨天現場聽到鄭恩地的歌聲，王博玄也受到震撼，「知道她是主唱，但沒想到可以一邊跑跳、一邊飆高音，真的很厲害。」
昨天開球時，王博玄興奮小跑步上場，不僅有原本正常流程的與鄭恩地禮貌性握手，鄭恩地更主動把手伸高與王博玄擊掌，球迷鼓譟說「為什麼博玄可以？」
有趣的是，王博玄回到休息區後，還假裝拿手給紀慶然聞，不過王博玄趕緊澄清說：「我沒有聞喔，也只是假裝給他聞，他說不要，怕被攝影機拍到。」就算真的有味道，王博玄說：「可能也都是我打擊手套的味道吧。」
王博玄今年一度在安打、打擊率名列前茅，但前期的小低潮讓他被其他人甩開，王博玄表示，自己沒想過有機會競爭，但機會到來也有想要的企圖心，只不過9月時體重下滑連帶影響打擊，「揮棒沒有那麼協調，力不從心的狀況去年沒有遇過，就留個遺憾吧，以後有機會再去爭取。」
王博玄表示，今年休賽季曾增重到83公斤，開季時也還有81公斤，但到了9月只剩78公斤，「增重對打擊的效果是不錯，但掉下來之後拉不起來，怎麼去維持會是重點，季中也沒辦法重訓。」
