中職／張肇元深入「敵營」要簽名 高志綱新書魅力已4刷

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊捕手張肇元（右）拿著統一獅隊首席教練高志綱（左）的新書討簽名。記者蘇志畬／攝影
台鋼雄鷹隊捕手張肇元（右）拿著統一獅隊首席教練高志綱（左）的新書討簽名。記者蘇志畬／攝影

台鋼雄鷹隊捕手張肇元今天賽前偷偷摸摸走到統一獅隊休息區，被前隊友們發現，他拿出手中的《綱綱好的堅持》跟簽字筆，原來是來找獅隊首席教練高志綱簽名，高志綱簽完名虧說：「要寫500字心得喔。」

高志綱今年3月出版新書《綱綱好的堅持》，內容不是外界想像的回憶錄形式，而是從捕手角度出發的「工具書」，內容主要解析捕手的技術細節，不僅是張肇元，也曾有其他球隊捕手來找高志綱簽名。

這本新書目前已經再版到4刷，在目前台灣書市來說已經算「暢銷作家」，高志綱表示，自己出書的初衷只是希望能夠分享自己的觀點，「外界在看捕手的時候，會有一個想像，但跟我們實際的又不同，想要讓大家知道這樣的差異。」

內容雖然不是外界想的「棒球故事」，但仍受到球界歡迎，高志綱認為，閱讀這件事對於年輕球員來說，不是一個容易養成的習慣，但或許這本書在他們有需要的時候，可以有一個參考。

