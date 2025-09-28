中職／春訓看穿潘威倫沉默魅力 栗山英樹：他很想為獅隊尋找什麼

台北大巨蛋今天統一獅與台鋼雄鷹隊之戰有位日職嘉賓意外現身，火腿隊首席棒球總管栗山英樹賽前與兩隊打招呼，獅隊投手教練潘威倫今年春訓曾到火腿隊研習，栗山英樹從旁觀察直接看穿這位「沉默王牌」的魅力。

「嘟嘟」潘威倫去年季後卸下球員身分，今年轉任投手教練後，3月前往沖繩參與日職北海道日本火腿鬥士隊春訓，今天看到栗山英樹來到，潘威倫拿出栗山英樹的著作請本人簽名，也開心合照。

栗山英樹表示，春訓期間因為潘威倫都是跟著投手部門行動，所以彼此沒有太多的直接溝通，「從旁觀察到，發現潘威倫都是很穩重、很安靜地在看每個選手、動作，那種穩定、安心的感覺，是潘威倫很大的魅力。」

栗山英樹也看見，潘威倫跟著火腿隊春訓的時間雖然不長，但都很專注投入，「感受到他為了統一獅隊，想要尋找球隊還少了什麼東西，想帶東西回去，這樣的態度我們深深感受到。」