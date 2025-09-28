快訊

中職／來看林安可嗎？火腿CBO栗山英樹微笑：秘密

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
火腿隊首席棒球總管栗山英樹（右三）率領團隊來到台北大巨蛋，與統一獅隊領隊蘇泰安（左三）合照。記者蘇志畬／攝影
火腿隊首席棒球總管栗山英樹（右三）率領團隊來到台北大巨蛋，與統一獅隊領隊蘇泰安（左三）合照。記者蘇志畬／攝影

火腿隊首席棒球總管栗山英樹率領的團隊昨天還在天母棒球場，今天又來到台北大巨蛋，不僅與台鋼雄鷹隊前子弟兵王柏融打招呼，也花了不少時間在統一獅隊，被問到是不是有在關注林安可時，栗山英樹笑說：「秘密。」

栗山英樹與火腿隊統轄本部副本部長兼國際部部長岩本賢一昨天都在天母棒球場，觀察味全龍隊徐若熙的投球表現，今天又來到台北大巨蛋。

談到此次台灣行的重點，栗山英樹坦言昨天是看徐若熙，而今天也跟統一獅聊一下古林睿煬的近況，雄鷹這邊則是有王柏融在。

「台灣有很多選手，還有很好的打者、投手我們也知道。」栗山英樹說：「要實際過來用自己的眼睛看，才知道現況如何，台灣選手的文化跟日本接近，我相信台灣選手在日本是可以成功的。」

獅隊強打林安可今年受到日本職棒球隊關注，火腿隊是不是其中之一？栗山英樹說：「他當然是很好的打者，但其他就是秘密了。他的技術、力量都很好，有著很好選手的特質，在台灣有很好的選手，我們都要來看看。」

