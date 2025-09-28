中職／高國輝露出健壯手臂化身「鏟子超人」 重返故鄉花蓮光復助災後復原

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
高國輝回到故鄉協助災後復原。 圖擷自羅國華臉書
強烈颱風樺加沙先前過境，造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，地勢相對低漥的光復鄉災情慘重，而光復鄉正是台灣棒球好手的搖籃，前職棒選手羅國華昨天（27日）在臉書分享，他與前球星哥哥高國輝一同回到故鄉協助重建，並放上高國輝挽起袖子推推車的照片，吸引超過萬名網友按讚。

位於平原地帶的光復鄉在本次馬太鞍溪堰塞湖溢流情況下災情慘重，不僅道路一片泥濘、分不清到底是田地還是道路，泥水也衝進民宅，街道滿目瘡痍，災區重建需要相當長時間。

花蓮縣光復鄉孕育出許多棒球好手，包含已退役的兩位中職代表性球星周思齊、高國輝，前職棒球員、也是高國輝的弟弟羅國華，昨晚就在臉書發布貼文寫道：「拼了三天稍微有些進展，部落真的需要大家的幫忙，期待來自各界善心的志工們能接力幫忙，也誠心感謝這幾天來幫忙我們的每個人。」

羅國華分享眾人辛苦協助災後復原的照片，當中還有「棒球情人」高國輝挽起袖子露出健壯的手臂、穿著雨靴、推著裝滿泥土推車的照片，網友紛紛留言大讚：「這個男人！這個手臂…會不會太帥！」、「差點40轟的男人」、「這個人說他退休了！手臂會不會太粗了」。

