U18亞洲盃／5人制棒球古巴連霸 中華隊無緣奪冠仍寫隊史最佳

中央社／ 台北28日電
中華隊決賽雖不敵衛冕軍古巴，仍寫下隊史最佳成績。圖／中華民國棒球協會提供
U18世界盃5人制棒球賽中華隊今天與古巴爭冠，中華隊以4比5、3比13吞敗，古巴完成2連霸，台灣則拿下隊史最佳亞軍成績。

中華隊史首闖U18世界盃5人制棒球賽的冠軍戰，今天與上屆冠軍古巴隊交手，中華隊首盤一度取得3比0領先，古巴隊3局下攻下4分超前比數，中華隊4局上靠著鐘家樂安打扳平比數，古巴隊4局下再度攻下超前分，中華隊首盤以4比5吞敗。

第2盤中華隊1局上先馳得點，古巴1局下馬上反攻，靠著單局6支安打攻勢串連，一口氣攻下5分，古巴隊2局下再攻下5分大局、拉開領先差距，中華隊3局上追回2分，但擋不住古巴隊攻勢，古巴3局下再攻下3分，中華隊以3比13吞敗。

中華隊此次由總教練馮韋國領軍，先是在3月亞洲盃奪下亞軍、取得世界盃門票，昨天在世界盃8強擊敗勁敵日本、4強擊敗委內瑞拉，今天冠軍戰不敵古巴，但已經是隊史最佳成績紀錄，中華隊陳炫辰入選全明星隊。

