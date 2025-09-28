棒球亞錦賽／中華隊冠軍戰力抗日本 林盛恩扛先發拚重返榮耀

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
林盛恩將扛下冠軍戰先發對戰日本重任。圖／中華民國棒球協會提供
林盛恩將扛下冠軍戰先發對戰日本重任。圖／中華民國棒球協會提供

2025年亞洲棒球錦標賽將於今（27日）晚間6時30分上演台日冠軍戰，這也是自2017年以來雙方連續第4屆在冠軍戰碰頭，中華隊將挑戰自2019年以來再度稱霸亞錦賽，效力於美職辛辛那提紅人隊體系的20歲「二刀流」投手林盛恩將扛先發重任。

本屆亞錦賽在中國平潭舉行，中華隊複賽首戰以2比3惜敗日本，但隔日午場以4比0完封中國。另一邊「日韓大戰」則由韓國1比0擊退日本，最終台、日、韓三隊複賽戰績同為2勝1敗，經比較對戰優質率後，由中華隊與日本攜手闖進冠軍戰。

林盛恩去年起旅美，今年最高登上1A，且以「投打二刀流」身份出賽。他曾入選2023年世界棒球經典賽資格賽中華隊集訓名單，但因傷退出。此次入選亞錦賽代表隊，他在預賽先發面對實力差一大截的巴勒斯坦，用65球完成4局無安打無失分，飆出10次三振、僅送出2次保送，成功拿下勝投。

至於以業餘球員出征的日本隊，隊史總共在亞錦賽拿下20次冠軍，今天將推出28歲右投近藤壱來迎接中華隊的挑戰。

近藤壱來2023年曾隨隊來台灣打過冬季聯盟，出賽3場包含2場先發，主投13局、防禦率3.46，每局被上壘率1.46。

日本 成功 台日 日韓

