棒球亞錦賽／獎牌戰戲碼出爐！冠軍戰上演台日大戰 南韓與中國爭老三

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊今天以4：0擊敗中國大陸隊。圖／中華棒協提供
亞洲棒球錦標賽今天進入複賽第二天，中午中華隊先以4：0擊敗中國大陸隊，在複賽2勝1敗作收，晚上南韓隊以1：0擊敗日本隊，形成3隊都是2勝1敗，比較對戰優質率後由日本、中華隊爭冠，南韓隊只能與0勝3敗的中國隊打季軍戰。

中華隊今天由中信兄弟隊投手盧孟揚把關，以71球完成7局投球，僅被敲3安打、無失分，送出5次三振；第8局換上陽杰恩接手1局無失分，第9局王政浩也完成1局後援任務。

打線則是敲出11支安打，先在第2局蔡瑋泰滿壘挨觸身球擠回分數，5局打下3分奠定勝基，包括高育瑋兩分打點安打，林雨力高飛犧牲打再添1分入袋。

在晚場賽事落幕後，獎牌戰戲碼出爐，中華隊明天晚上6點半將與日本隊爭冠，兩隊在複賽的過招由日本以3：2帶走勝利。

中華隊前一次稱霸亞錦賽冠軍為2019年以地主身分封王，2023年在台北大巨蛋不敵日本屈居亞軍、挑戰2連霸失利，歷年累積5座冠軍、12座亞軍、9座季軍，今年將挑戰隊史第6冠。

中華隊 日本隊 中信兄弟 王政浩

