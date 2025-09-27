快訊

續留富邦？日前無預警清空社群追蹤 李雅英全說了

「鏟子超人」湧入光復救災釀塞車 災民：應變中心好像沒用？

林欽榮透過「白手套」向沈慶京索賄？黃國昌稱檢裝沒聽到 北檢回應

中職／徐若熙瞄一下球探席看不清 是不是最終戰葉總不說死

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊徐若熙登板投球。圖／味全龍隊提供
味全龍隊徐若熙登板投球。圖／味全龍隊提供

天母棒球場球探席今天星光閃閃，味全龍徐若熙在美日職棒球隊熱視線中，投出先發6局6K、無失分表現，徐若熙坦言比賽中間有稍微瞄一下「但找不到啦，太遠了」。

龍隊今天以9：0擊敗富邦悍將隊，給予徐若熙滿滿援護拿下本季第5勝，6局無失分也讓防禦率下修到2.05，若再先發一場、6局，集滿120局或許仍有機會競爭防禦率王，但要看目前排行榜前面後勁、羅戈、飛力獅的表現。

只不過總教練葉君璋坦言，目前季後賽的球隊名單還沒定案，仍會告訴球隊全力比賽，暫時不會去想個人成績，「對上比較有季後賽機會的球隊也要全力，這樣才比較公平。」

徐若熙自己則認為，要不要湊齊120局就順其自然，「投到最近這1、2場，後段時會感覺有點疲勞，畢竟也是第一次投超過100局，下一場是否登板就看教練團安排，自己會準備好，但也不能因為自己想丟而害球隊輸球。」

今天徐若熙最快球速來到154公里，出現在第2局，只不過最後2局的極速已經掉到150公里以下，葉君璋表示，今天成績來看有恢復到徐若熙應該有的樣子，「對他來說應該是滿重要的事，未來不管台灣、國外，都要繼續保持。」

今天日職火腿隊首席棒球總管栗山英樹、歐力士隊總經理福良淳一、軟銀編成育成本部長永井智浩都親自到場，葉君璋認為這對徐若熙來說也是一種肯定，代表受到重視，「希望這樣的現象在台灣越來越常發生，代表我們的棒球有進步。」

徐若熙回顧今年表現，認為需要加強的地方是要能夠持續在輪值內，「今年上上下下好幾次，希望明年可以一直在輪值內，為球隊貢獻。」

徐若熙 棒球 葉君璋 栗山英樹 味全龍

延伸閱讀

中職／徐若熙「可能」最終戰滿滿援護 龍隊9：0大勝悍將

中職／早就注意到徐若熙 栗山英樹：還好經典賽他沒準備好

中職／親見徐若熙有原因 栗山英樹極好評：喜歡棒球的人都會喜歡他

中職／徐若熙終戰6局6K無失分退場 栗山英樹、福良淳一見證

相關新聞

棒球亞錦賽／獎牌戰戲碼出爐！冠軍戰上演台日大戰 南韓與中國爭老三

亞洲棒球錦標賽今天進入複賽第二天，中午中華隊先以4：0擊敗中國大陸隊，在複賽2勝1敗作收，晚上南韓隊以1：0擊敗日本隊，...

中職／徐若熙「可能」最終戰滿滿援護 龍隊9：0大勝悍將

味全龍隊徐若熙可能的本季最終戰，不僅自己投出6局6K、無失分表現，隊友更給予滿滿援護，最終以9：0擊敗富邦悍將隊，徐若熙...

中職／奧德銳前3局被打7安喊好累 餅總點名他的牽制最關鍵

統一獅隊洋投奧德銳今天再演出一場6.2局無失分好投，幫助球隊以1：0擊敗台鋼雄鷹隊，今天被打了一籮筐安打，也讓他直呼好累...

中職／早就注意到徐若熙 栗山英樹：還好經典賽他沒準備好

味全龍「龍之子」徐若熙本季可能的最後一次登板，今天在天母棒球場面對富邦悍將隊，先發6局6次三振無失分，在場的火腿隊首席棒...

中職／兄弟點亮「雙M5」！李博登斷優質先發仍奪勝 蔡齊哲牽制神紀錄

中信兄弟隊今天賽前與樂天桃猿隊下半季勝差只剩1.5場，這場「天王山之戰」最終由兄弟以7：5擊敗猿隊，繼年度勝率後下半季封...

中職／奧德銳化身最強危機管理獅 雄鷹乒乒乓乓11安卻拿0分

統一獅隊爭取全年王座逆襲，今天守住一場投手戰勝利，以1：0擊敗台鋼雄鷹隊，洋投奧德銳先發6.2局無失分，雄鷹面對他的投球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。