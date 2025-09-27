中職／徐若熙瞄一下球探席看不清 是不是最終戰葉總不說死

天母棒球場球探席今天星光閃閃，味全龍隊徐若熙在美日職棒球隊熱視線中，投出先發6局6K、無失分表現，徐若熙坦言比賽中間有稍微瞄一下「但找不到啦，太遠了」。

龍隊今天以9：0擊敗富邦悍將隊，給予徐若熙滿滿援護拿下本季第5勝，6局無失分也讓防禦率下修到2.05，若再先發一場、6局，集滿120局或許仍有機會競爭防禦率王，但要看目前排行榜前面後勁、羅戈、飛力獅的表現。

只不過總教練葉君璋坦言，目前季後賽的球隊名單還沒定案，仍會告訴球隊全力比賽，暫時不會去想個人成績，「對上比較有季後賽機會的球隊也要全力，這樣才比較公平。」

徐若熙自己則認為，要不要湊齊120局就順其自然，「投到最近這1、2場，後段時會感覺有點疲勞，畢竟也是第一次投超過100局，下一場是否登板就看教練團安排，自己會準備好，但也不能因為自己想丟而害球隊輸球。」

今天徐若熙最快球速來到154公里，出現在第2局，只不過最後2局的極速已經掉到150公里以下，葉君璋表示，今天成績來看有恢復到徐若熙應該有的樣子，「對他來說應該是滿重要的事，未來不管台灣、國外，都要繼續保持。」

今天日職火腿隊首席棒球總管栗山英樹、歐力士隊總經理福良淳一、軟銀編成育成本部長永井智浩都親自到場，葉君璋認為這對徐若熙來說也是一種肯定，代表受到重視，「希望這樣的現象在台灣越來越常發生，代表我們的棒球有進步。」

徐若熙回顧今年表現，認為需要加強的地方是要能夠持續在輪值內，「今年上上下下好幾次，希望明年可以一直在輪值內，為球隊貢獻。」