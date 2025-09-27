快訊

中職／兄弟點亮「雙M5」！李博登斷優質先發仍奪勝 蔡齊哲牽制神紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊李博登。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊今天賽前與樂天桃猿隊下半季勝差只剩1.5場，這場「天王山之戰」最終由兄弟以7：5擊敗猿隊，繼年度勝率後下半季封王魔術數字也點亮「雙M5」。

兄弟昨天擊敗統一獅隊後，年度勝率魔術數字就點亮，今天贏球後下修到M5，下半季封王魔術數字則是今天擊敗猿隊、拉開到2.5場勝差後，亮起M5，最快10月1日就會是下半季封王戰。

兄弟先發投手李博登5.2局失1分的表現，中斷個人連續9場優質先發，不過5局下的牽制出局成功阻止猿隊攻勢，維繫當時2：1的領先，才能拿下個人第6勝。

猿隊在6局下也有攻勢出現，李博登留下的2出局、一三壘有人，接手的蔡齊哲也演出牽制出局，寫下聯盟第5次、個人第2次的0打席中繼成功；生涯第12次牽制成功寫下隊史新高，同時成為本土第一人，距離味全龍洋投史東的中職紀錄13次僅差1次。

兄弟在4局上靠王威晨許基宏兩支關鍵安打追平、超前比數，5局上大爆發攻下5分，其中包含許基宏的三分砲，也讓9局下猿隊雖然反擊4分但仍無法翻轉勝負。

中信兄弟隊蔡齊哲製造牽制出局。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊許基宏將樂天桃猿隊林智平牽制出局。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊許基宏。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊王威晨。圖／中信兄弟隊提供
