聽新聞
0:00 / 0:00
中職／兄弟點亮「雙M5」！李博登斷優質先發仍奪勝 蔡齊哲牽制神紀錄
中信兄弟隊今天賽前與樂天桃猿隊下半季勝差只剩1.5場，這場「天王山之戰」最終由兄弟以7：5擊敗猿隊，繼年度勝率後下半季封王魔術數字也點亮「雙M5」。
兄弟昨天擊敗統一獅隊後，年度勝率魔術數字就點亮，今天贏球後下修到M5，下半季封王魔術數字則是今天擊敗猿隊、拉開到2.5場勝差後，亮起M5，最快10月1日就會是下半季封王戰。
兄弟先發投手李博登5.2局失1分的表現，中斷個人連續9場優質先發，不過5局下的牽制出局成功阻止猿隊攻勢，維繫當時2：1的領先，才能拿下個人第6勝。
猿隊在6局下也有攻勢出現，李博登留下的2出局、一三壘有人，接手的蔡齊哲也演出牽制出局，寫下聯盟第5次、個人第2次的0打席中繼成功；生涯第12次牽制成功寫下隊史新高，同時成為本土第一人，距離味全龍洋投史東的中職紀錄13次僅差1次。
兄弟在4局上靠王威晨、許基宏兩支關鍵安打追平、超前比數，5局上大爆發攻下5分，其中包含許基宏的三分砲，也讓9局下猿隊雖然反擊4分但仍無法翻轉勝負。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言