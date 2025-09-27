快訊

中職／11安打卻得0分 洪總看雄鷹充滿力量但不能光靠蠻力

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台鋼雄鷹隊11支安打拿到0分，不敵統一獅隊。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹隊11支安打拿到0分，不敵統一獅隊。記者陳正興／攝影

台鋼雄鷹隊今天敲出11支安打，卻全場分數掛蛋，最終以0：1輸給統一獅隊，總教練洪一中坦言這是還需要學習的地方，選手都想建功，但不能光靠蠻力。

面對奧德銳，雄鷹光是前3局就從他手中敲出7支安打，卻無法拿到分數，首局曾子祐一壘打和吳念庭二壘打，僅一出局就攻占二、三壘，但魔鷹、張肇元兩棒都無功而返；第3局前3位打者王博玄、吳念庭、魔鷹都敲出安打，但王博玄在壘間被牽制抓到，張肇元敲出雙殺打。

奧德銳第4局後僅再被敲出1安打，第7局保送曾昱磬後用球數達105球，獅隊換上李軍接手，雖被林家鋐敲安，加上雙盜壘成功，雄鷹攻占二、三壘，但王博玄打向二壘方向的滾地球，陳聖平接球傳一壘抓到關鍵出局數。

雄鷹第8局面對髙塩將樹也有一棒翻轉的機會，王柏融在兩出局、一二壘有人的打席，敲出二壘方向滾地球出局。

雄鷹最終全場打下11支安打，但分數掛蛋；中職史上最多安打得0分紀錄，為1999年5月1日兄弟象隊12安。

洪一中坦言，此役殘壘很多，選手上場都全身充滿力量想要建功，但不能只靠蠻力，還有很多技巧要去學，選手經驗比較少，還需要學習什麼時候該怎麼打，「又不是今年打完，明年就不在職棒圈，一定是要繼續成長，要進步就是要去學習。」叮囑完還是鼓勵，「還有幾場，再加油。」

王博玄 吳念庭 洪一中 台鋼雄鷹 統一獅

相關新聞

棒球亞錦賽／獎牌戰戲碼出爐！冠軍戰上演台日大戰 南韓與中國爭老三

亞洲棒球錦標賽今天進入複賽第二天，中午中華隊先以4：0擊敗中國大陸隊，在複賽2勝1敗作收，晚上南韓隊以1：0擊敗日本隊，...

中職／徐若熙「可能」最終戰滿滿援護 龍隊9：0大勝悍將

味全龍隊徐若熙可能的本季最終戰，不僅自己投出6局6K、無失分表現，隊友更給予滿滿援護，最終以9：0擊敗富邦悍將隊，徐若熙...

中職／奧德銳前3局被打7安喊好累 餅總點名他的牽制最關鍵

統一獅隊洋投奧德銳今天再演出一場6.2局無失分好投，幫助球隊以1：0擊敗台鋼雄鷹隊，今天被打了一籮筐安打，也讓他直呼好累...

中職／早就注意到徐若熙 栗山英樹：還好經典賽他沒準備好

味全龍「龍之子」徐若熙本季可能的最後一次登板，今天在天母棒球場面對富邦悍將隊，先發6局6次三振無失分，在場的火腿隊首席棒...

中職／兄弟點亮「雙M5」！李博登斷優質先發仍奪勝 蔡齊哲牽制神紀錄

中信兄弟隊今天賽前與樂天桃猿隊下半季勝差只剩1.5場，這場「天王山之戰」最終由兄弟以7：5擊敗猿隊，繼年度勝率後下半季封...

中職／奧德銳化身最強危機管理獅 雄鷹乒乒乓乓11安卻拿0分

統一獅隊爭取全年王座逆襲，今天守住一場投手戰勝利，以1：0擊敗台鋼雄鷹隊，洋投奧德銳先發6.2局無失分，雄鷹面對他的投球...

