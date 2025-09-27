中職／11安打卻得0分 洪總看雄鷹充滿力量但不能光靠蠻力

台鋼雄鷹隊今天敲出11支安打，卻全場分數掛蛋，最終以0：1輸給統一獅隊，總教練洪一中坦言這是還需要學習的地方，選手都想建功，但不能光靠蠻力。

面對奧德銳，雄鷹光是前3局就從他手中敲出7支安打，卻無法拿到分數，首局曾子祐一壘打和吳念庭二壘打，僅一出局就攻占二、三壘，但魔鷹、張肇元兩棒都無功而返；第3局前3位打者王博玄、吳念庭、魔鷹都敲出安打，但王博玄在壘間被牽制抓到，張肇元敲出雙殺打。

奧德銳第4局後僅再被敲出1安打，第7局保送曾昱磬後用球數達105球，獅隊換上李軍接手，雖被林家鋐敲安，加上雙盜壘成功，雄鷹攻占二、三壘，但王博玄打向二壘方向的滾地球，陳聖平接球傳一壘抓到關鍵出局數。

雄鷹第8局面對髙塩將樹也有一棒翻轉的機會，王柏融在兩出局、一二壘有人的打席，敲出二壘方向滾地球出局。

雄鷹最終全場打下11支安打，但分數掛蛋；中職史上最多安打得0分紀錄，為1999年5月1日兄弟象隊12安。

洪一中坦言，此役殘壘很多，選手上場都全身充滿力量想要建功，但不能只靠蠻力，還有很多技巧要去學，選手經驗比較少，還需要學習什麼時候該怎麼打，「又不是今年打完，明年就不在職棒圈，一定是要繼續成長，要進步就是要去學習。」叮囑完還是鼓勵，「還有幾場，再加油。」