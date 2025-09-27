中職／徐若熙「可能」最終戰滿滿援護 龍隊9：0大勝悍將

味全龍隊徐若熙可能的本季最終戰，不僅自己投出6局6K、無失分表現，隊友更給予滿滿援護，最終以9：0擊敗富邦悍將隊，徐若熙收下本季第5勝、生涯第16勝。

徐若熙今天開賽就連抓6個出局數才因觸身球讓人上壘，4局上被敲出首支安打、第二支安打仍安全下莊，最終6局投79球退場，被敲3支安打沒有失分，防禦率下降到2.05，另有6次三振。

捕手林辰勳2次盜壘阻殺幫了徐若熙大忙，2局下更是在張祐嘉、張政禹接連敲出內野安打後，林辰勳敲出適時安打先馳得點。

6局下郭天信、劉基鴻連續安打加上中外野蔡佳諺失誤得分，劉俊緯二壘安打又敲回1分，接著張祐嘉敲安又盜壘成功、張政禹犧牲短打敲回此局第3分，林辰勳安打敲回第4分。

在徐若熙退場前給予5分援護，龍隊7局下又把握對手失誤攻下3分，8局下吉力吉撈．鞏冠的二壘安打又追加1分；全場張祐嘉、張政禹都是單場3安打、2打點演出。