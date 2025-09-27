中職／奧德銳前3局被打7安喊好累 餅總點名他的牽制最關鍵

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊洋投奧德銳。記者陳正興／攝影
統一獅隊洋投奧德銳今天再演出一場6.2局無失分好投，幫助球隊以1：0擊敗台鋼雄鷹隊，今天被打了一籮筐安打，也讓他直呼好累，感謝隊友守備幫忙，也大讚雄鷹打線真的滿會打。

雄鷹攻勢頻頻，光是前3局就從奧德銳手中敲出7支安打，卻無法拿到分數，首局曾子祐一壘打和吳念庭二壘打，僅一出局就攻占二、三壘，但魔鷹、張肇元兩棒都無功而返；第3局前3位打者王博玄、吳念庭、魔鷹都敲出安打，但王博玄在壘間被牽制抓到，張肇元敲出雙殺打。

奧德銳第4局後僅再被敲出1安打，第7局保送曾昱磬後用球數達105球，獅隊換上李軍接手，被林家鋐敲安，加上雙盜壘成功，雄鷹攻占二、三壘，但王博玄打向二壘方向的滾地球，陳聖平接球傳一壘抓到關鍵出局數，奧德銳最終留下6.2局被敲8安打、無失分。

奧德銳賽後受訪用著有氣無力的語調說著，前3局被纏鬥得很辛苦，用球數比較多，「今天投起來感覺滿累的，是很辛苦的一場比賽，雄鷹打線真的滿會打，今天要感謝隊友有很多不可思議的守備，還有一次關鍵雙殺。」

總教練林岳平則提到，雄鷹打擊發揮出色，但因為在大巨蛋，要長打不容易，短程安打要3支才有失分，「今天幸運的是一個牽制化解危機後，狀況可以掌握回來。」

奧德銳目前在中職出賽6場，合計34.2局，被敲26支安打、失3分，防禦率只有0.78。

王博玄 吳念庭 林岳平 統一獅 台鋼雄鷹 曾子祐 陳聖平

