快訊

救災一團亂…花蓮議長淪受災戶 當面問蕭美琴：中央地方能否放下偏見？

「不用感謝政府任何回應」花蓮風災發言遭炎上 家家開唱狀況曝光

漂流40公里遺體非蔡男 指紋比對是捨命救「小沂」乾姑丈

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／洪總質疑若是判出棒不該受理挑戰 「都播了才說不行」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台鋼雄鷹隊今天以0：1不敵統一獅隊，9局下一記判決打出兩隊教頭上場。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹隊今天以0：1不敵統一獅隊，9局下一記判決打出兩隊教頭上場。記者陳正興／攝影

台鋼雄鷹隊今天以0：1不敵統一獅隊，9局下一記判決打出兩隊教頭上場，雄鷹教頭洪一中解釋，裁判的第一個動作是判擦棒球，所以才會接受挑戰，如果是判出棒，照理就不該受理挑戰，「他們程序都錯了！」

9局下林家鋐的打席，陳韻文的投球疑似削到他的球衣上，但主審王俊宏同時也已裁定出棒，雄鷹陣營提出挑戰，裁判接受挑戰，進入小房間檢視畫面，大螢幕也開始播放起重播鏡頭，獅隊教頭林岳平同時間也在場上了解狀況，不解為何已認定出棒的狀況可以挑戰。

裁判最終並未受理挑戰，並向洪總解釋已經判決出棒，然而洪總也一時氣憤難耐，衝上場理論。

獅隊教頭林岳平表示，「那個不用挑戰，那是規則，裁判已經宣告是揮棒，不管畫面呈現是什麼，當下裁判已經認定出棒。」他強調，那是不能看的狀況，「我是告訴裁判，已經宣告揮棒，怎麼可以接受挑戰。」至於裁判怎麼解釋，林岳平直言：「他沒解釋，所以他進去就出來了（確認不能挑戰）。」

洪總糾結的點則在於裁判已經受理挑戰，「我說你第一個動作是判擦棒球，所以才會接受我的挑戰，如果是判出棒，是不能接受我的挑戰。」直言程序都錯了，哪有大螢幕都播了才說不能看，「我們知道出棒不能看，但既然接受進去，就可以順便看有沒有出棒啊！」

台鋼雄鷹隊今天以0：1不敵統一獅隊，9局下一記判決打出兩隊教頭上場。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹隊今天以0：1不敵統一獅隊，9局下一記判決打出兩隊教頭上場。記者陳正興／攝影

林岳平 棒球 台鋼雄鷹 統一獅 洪一中

延伸閱讀

中職／獅隊力拚全年第一 林岳平布局補賽周5戰全押洋投

中職／統一獅與兄弟爭全年第一 對戰打出季後賽氛圍

中職／看出林佳緯拚安打變得不對勁 林岳平刻意讓他坐1場板凳教育

中職／林岳平許願郭俊麟「骰到6」 2年輕先發身體強度不足浮現不適

相關新聞

中職／徐若熙終戰6局6K無失分退場 栗山英樹、福良淳一見證

味全龍「龍之子」徐若熙本季可能的最後一次登板，今天在天母棒球場面對富邦悍將隊，先發6局6次三振無失分，在球隊5：0領先時...

中職／張育成先處理骨刺球季結束 歸隊時間待評估

富邦悍將隊張育成今年6月曾遇到手肘骨刺問題下二軍，但隨後仍回到一軍繼續拚戰，隨著悍將季後賽希望歸零，近期醫院評估也出爐，...

棒球亞錦賽／中華隊4比0完封中國隊 爭冠門票能否到手還要等日韓大戰

亞洲棒球錦標賽今天進入複賽第二天，中信兄弟隊投手盧孟揚先發演出7局無失分好投，率領中華隊以4：0擊敗中國大陸隊，在複賽2...

中職／徐若熙旅外倒計時吸大批球探 葉總：「最終」是美國

味全龍隊徐若熙今天在天母棒球場登板，球季尾聲也是他行使旅外自由球員權利的倒數計時，總教練葉君璋坦言，今天是「中職終戰」的...

中職／悍將主場60萬人次盛世 鋒總肺腑之言：球員要珍惜

富邦悍將隊昨天在新莊棒球場吸引10428人進場，寫下隊史第一次單季主場進場人次超過60萬人紀錄，場均萬人的盛況，總教練陳...

中職／獅隊力拚全年第一 林岳平布局補賽周5戰全押洋投

中信兄弟隊今天帶著全年第一魔術數字M6在桃園棒球場面對樂天桃猿隊，排名第二的統一獅隊尋求逆襲上位，總教練林岳平表示，下周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。