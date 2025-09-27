聽新聞
中職／洪總質疑若是判出棒不該受理挑戰 「都播了才說不行」
台鋼雄鷹隊今天以0：1不敵統一獅隊，9局下一記判決打出兩隊教頭上場，雄鷹教頭洪一中解釋，裁判的第一個動作是判擦棒球，所以才會接受挑戰，如果是判出棒，照理就不該受理挑戰，「他們程序都錯了！」
9局下林家鋐的打席，陳韻文的投球疑似削到他的球衣上，但主審王俊宏同時也已裁定出棒，雄鷹陣營提出挑戰，裁判接受挑戰，進入小房間檢視畫面，大螢幕也開始播放起重播鏡頭，獅隊教頭林岳平同時間也在場上了解狀況，不解為何已認定出棒的狀況可以挑戰。
裁判最終並未受理挑戰，並向洪總解釋已經判決出棒，然而洪總也一時氣憤難耐，衝上場理論。
獅隊教頭林岳平表示，「那個不用挑戰，那是規則，裁判已經宣告是揮棒，不管畫面呈現是什麼，當下裁判已經認定出棒。」他強調，那是不能看的狀況，「我是告訴裁判，已經宣告揮棒，怎麼可以接受挑戰。」至於裁判怎麼解釋，林岳平直言：「他沒解釋，所以他進去就出來了（確認不能挑戰）。」
洪總糾結的點則在於裁判已經受理挑戰，「我說你第一個動作是判擦棒球，所以才會接受我的挑戰，如果是判出棒，是不能接受我的挑戰。」直言程序都錯了，哪有大螢幕都播了才說不能看，「我們知道出棒不能看，但既然接受進去，就可以順便看有沒有出棒啊！」
