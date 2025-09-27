聽新聞
中職／早就注意到徐若熙 栗山英樹：還好經典賽他沒準備好
味全龍「龍之子」徐若熙本季可能的最後一次登板，今天在天母棒球場面對富邦悍將隊，先發6局6次三振無失分，在場的火腿隊首席棒球總管栗山英樹眼睛一亮，不過對於徐若熙的印象可不只是在今年，更慶幸2023年經典賽中華隊沒有徐若熙在。
專程為徐若熙來台是第一次，不過栗山英樹去年受邀參加中職明星賽時，當時中華隊先發投手就是徐若熙，栗山英樹點點頭表示自己還記得這件事「我知道喔」。
「他真的是很好的投手，不受傷就能表現得很好。」栗山英樹表示：「我很幸運，那時候WBC徐若熙還沒準備好，如果健康出賽，破壞力一定很高。」
徐若熙在2022年7月進行韌帶重建手術手術，一直到2023年8月才重返中職一軍投手丘，栗山英樹在2023年經典賽帶領日本隊奪冠，而當年中華隊在預賽A組打出2勝2敗與其他四隊平手的戰績，卻在比較對戰失分率後被淘汰。
火腿隊近年陸續簽下王柏融、孫易磊、古林睿煬等選手，對於台灣關注度很高，栗山英樹指出，過去有郭泰源、郭源治等台灣選手在日職發光，中間雖然有段時間比較辛苦，但現在聯盟大家的水準都很高，火腿球團是放眼整個亞洲，希望亞洲球員都能一起前往更高更強的地方，「當然會關注到台灣。」
