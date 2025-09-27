中職／親見徐若熙有原因 栗山英樹極好評：喜歡棒球的人都會喜歡他

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊徐若熙登板投球。圖／味全龍隊提供
味全龍隊「龍之子」徐若熙今天的登板吸引日職球隊高層來訪，火腿隊首席棒球總管栗山英樹就現身天母棒球場，看完徐若熙6局投球表現，栗山英樹的評價很高：「就如各位所見，世界上喜歡棒球的人都會喜歡他。」

徐若熙今年球季結束後有望行使旅外自由球員權利，今天到場的國外球探至少就有日職的火腿、軟銀、歐力士，以及美職道奇隊，栗山英樹之外，歐力士隊總經理福良淳一、軟銀編成育成本部長永井智浩都親自到場。

這是栗山英樹第一次為徐若熙來台，他表示，自己一直有觀察徐若熙投球的影片，但還是想實際到現場用自己的眼睛看他投球。

火腿隊去年才簽下同樣來自中職的統一獅隊古林睿煬，今年又開始鎖定徐若熙，栗山英樹分析兩人的差異，古林睿煬在投手丘上會給人一股壓力，一方面是身材高壯的緣故，而徐若熙在投手丘上感覺很帥、很有投手的氣場，「兩人都有成為一流投手的條件。」

先前軟銀隊在觀察徐若熙上十分積極，不少高層已經先行來訪，栗山英樹則選擇在球季尾聲到來，他表示，每個球隊的策略不同，但以徐若熙現在的表現，「我想世界各國球隊都會很喜歡，都會想要他加盟。」

栗山英樹也指出，以現在看徐若熙的表現，還有很高的發展潛力，「就看未來他出國之後如何養成，只要不受傷，一定可以成為更好的投手。」

徐若熙 栗山英樹 火腿 古林睿煬 味全龍

