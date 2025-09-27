中職／奧德銳化身最強危機管理獅 雄鷹乒乒乓乓11安卻拿0分

統一獅隊爭取全年王座逆襲，今天守住一場投手戰勝利，以1：0擊敗台鋼雄鷹隊，洋投奧德銳先發6.2局無失分，雄鷹面對他的投球，雖然攻勢頻頻，卻全成白忙一場。

面對奧德銳，雄鷹光是前3局就從他手中敲出7支安打，卻無法拿到分數，首局曾子祐一壘打和吳念庭二壘打，僅一出局就攻占二、三壘，但魔鷹、張肇元兩棒都無功而返；第3局前3位打者王博玄、吳念庭、魔鷹都敲出安打，但王博玄在壘間被牽制抓到，張肇元敲出雙殺打。

奧德銳第4局後僅再被敲出1安打，第7局保送曾昱磬後用球數達105球，獅隊換上李軍接手，雖被林家鋐敲安，加上雙盜壘成功，雄鷹攻占二、三壘，但王博玄打向二壘方向的滾地球，陳聖平接球傳一壘抓到關鍵出局數，奧德銳最終留下6.2局被敲8安打、無失分。

雄鷹第8局面對髙塩將樹也有一棒翻轉的機會，王柏融在兩出局、一二壘有人的打席，敲出二壘方向滾地球出局。

雄鷹最終全場打下11支安打，但分數掛蛋；中職史上最多安打得0分紀錄，為1999年5月1日兄弟象隊12安。