中職／奧德銳化身最強危機管理獅 雄鷹乒乒乓乓11安卻拿0分

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊陳傑憲敲安笑得一臉燦爛。記者陳正興／攝影
統一獅隊陳傑憲敲安笑得一臉燦爛。記者陳正興／攝影

統一獅隊爭取全年王座逆襲，今天守住一場投手戰勝利，以1：0擊敗台鋼雄鷹隊，洋投奧德銳先發6.2局無失分，雄鷹面對他的投球，雖然攻勢頻頻，卻全成白忙一場。

面對奧德銳，雄鷹光是前3局就從他手中敲出7支安打，卻無法拿到分數，首局曾子祐一壘打和吳念庭二壘打，僅一出局就攻占二、三壘，但魔鷹張肇元兩棒都無功而返；第3局前3位打者王博玄、吳念庭、魔鷹都敲出安打，但王博玄在壘間被牽制抓到，張肇元敲出雙殺打。

奧德銳第4局後僅再被敲出1安打，第7局保送曾昱磬後用球數達105球，獅隊換上李軍接手，雖被林家鋐敲安，加上雙盜壘成功，雄鷹攻占二、三壘，但王博玄打向二壘方向的滾地球，陳聖平接球傳一壘抓到關鍵出局數，奧德銳最終留下6.2局被敲8安打、無失分。

雄鷹第8局面對髙塩將樹也有一棒翻轉的機會，王柏融在兩出局、一二壘有人的打席，敲出二壘方向滾地球出局。

雄鷹最終全場打下11支安打，但分數掛蛋；中職史上最多安打得0分紀錄，為1999年5月1日兄弟象隊12安。

雄鷹洋投後勁先發6局被敲6安打、失1分（無責失），全場僅有的分數出現在6局上，兩出局後林安可敲安，潘傑楷打向游擊方向滾地球，游擊手曾子祐傳一壘發生失誤，讓獅隊跑回分數，曾子祐也因為這記守備出現不適提前退場。

台鋼雄鷹隊游擊手曾子祐第6局的失誤釀成掉分，他也在這個play後提前傷退。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹隊游擊手曾子祐第6局的失誤釀成掉分，他也在這個play後提前傷退。記者陳正興／攝影
統一獅隊第6局林安可靠潘傑楷安打加游擊手曾子祐失誤失誤跑回分數。記者陳正興／攝影
統一獅隊第6局林安可靠潘傑楷安打加游擊手曾子祐失誤失誤跑回分數。記者陳正興／攝影
統一獅隊先發投手奧德銳。記者陳正興／攝影
統一獅隊先發投手奧德銳。記者陳正興／攝影

王博玄 曾子祐 吳念庭 魔鷹 張肇元 台鋼雄鷹 統一獅

