中職／徐若熙終戰6局6K無失分退場 栗山英樹、福良淳一見證

味全龍「龍之子」徐若熙本季可能的最後一次登板，今天在天母棒球場面對富邦悍將隊，先發6局6次三振無失分，在球隊5：0領先時退場休息。

徐若熙今年球季結束後有望行使旅外自由球員權利，今天到場的國外球探至少就有日職的火腿、軟銀、歐力士，以及美職道奇隊，其中火腿隊首席棒球總管栗山英樹、歐力士隊總經理福良淳一、軟銀編成育成本部長永井智浩都親自到場，可謂眾星雲集。

徐若熙開賽即展現壓制力，連抓6個出局數後才對蔡佳諺投出觸身球，但接著2次內野飛球出局、盜壘刺殺，4局上2出局後高捷敲出的一壘滾地球，吉力吉撈．鞏冠美技攔截，不過徐若熙自己補位不及形成內野安打，又被范國宸敲出此戰第2支安打，仍化險為夷。

6局上開局就被敲出安打的危機，徐若熙則是靠滾地出局、三振，加上捕手林辰勳再次盜壘阻殺，依舊保持不失。

而林辰勳在2局下就曾幫忙，張祐嘉、張政禹接連敲出內野安打，林辰勳在2出局後敲出適時安打先馳得點；6局下更是郭天信、劉基鴻連續安打加上中外野蔡佳諺失誤得分，劉俊緯二壘安打又敲回1分，接著張祐嘉敲安又盜壘成功、張政禹犧牲短打敲回此局第3分，林辰勳安打敲回第4分。