快訊

救災一團亂…花蓮議長淪受災戶 當面問蕭美琴：中央地方能否放下偏見？

「不用感謝政府任何回應」花蓮風災發言遭炎上 家家開唱狀況曝光

漂流40公里遺體非蔡男 指紋比對是捨命救「小沂」乾姑丈

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／25918人進場！ 雄鷹「攻蛋」打破隊史單場票房紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台鋼雄鷹隊啦啦隊Wing Stars賽前演出。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹隊啦啦隊Wing Stars賽前演出。記者陳正興／攝影

台鋼雄鷹隊本周在台北大巨蛋作東進行4連戰，今天碰到周六加上南韓女團Apink主唱鄭恩地賽後開場，票房開出佳績，25918人進場，打破雄鷹隊史單場最高票房紀錄。

雄鷹隊史原本的主場單場最高票房來自去年6月22日，在台北大巨蛋面對中信兄弟隊，20193人進場，本季紀錄則是4月4日澄清湖棒球場面對樂天桃猿隊，15487人進場。

其他5隊先前已經在台北大巨蛋進行60場例行賽，雄鷹壓軸擔任主隊，本周進行4連戰，前兩場面對樂天桃猿隊分別吸引9549、11608人進場，今天、明天對手換成統一獅隊，周六賽事開出25918人佳績，刷新隊史紀錄。

台鋼雄鷹隊啦啦隊Wing Stars韓籍成員安芝儇。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹隊啦啦隊Wing Stars韓籍成員安芝儇。記者陳正興／攝影

樂天桃猿 台鋼雄鷹 中信兄弟 Apink 統一獅

延伸閱讀

中職／「想看看100%的徐若熙」軟銀球探談自家育成優勢

中職／獅隊力拚全年第一 林岳平布局補賽周5戰全押洋投

中職／悍將主場60萬人次盛世 鋒總肺腑之言：球員要珍惜

中職／威能帝越到季末越鬼神 曾子祐：怎麼可以這樣？

相關新聞

中職／徐若熙終戰6局6K無失分退場 栗山英樹、福良淳一見證

味全龍「龍之子」徐若熙本季可能的最後一次登板，今天在天母棒球場面對富邦悍將隊，先發6局6次三振無失分，在球隊5：0領先時...

中職／張育成先處理骨刺球季結束 歸隊時間待評估

富邦悍將隊張育成今年6月曾遇到手肘骨刺問題下二軍，但隨後仍回到一軍繼續拚戰，隨著悍將季後賽希望歸零，近期醫院評估也出爐，...

棒球亞錦賽／中華隊4比0完封中國隊 爭冠門票能否到手還要等日韓大戰

亞洲棒球錦標賽今天進入複賽第二天，中信兄弟隊投手盧孟揚先發演出7局無失分好投，率領中華隊以4：0擊敗中國大陸隊，在複賽2...

中職／徐若熙旅外倒計時吸大批球探 葉總：「最終」是美國

味全龍隊徐若熙今天在天母棒球場登板，球季尾聲也是他行使旅外自由球員權利的倒數計時，總教練葉君璋坦言，今天是「中職終戰」的...

中職／悍將主場60萬人次盛世 鋒總肺腑之言：球員要珍惜

富邦悍將隊昨天在新莊棒球場吸引10428人進場，寫下隊史第一次單季主場進場人次超過60萬人紀錄，場均萬人的盛況，總教練陳...

中職／獅隊力拚全年第一 林岳平布局補賽周5戰全押洋投

中信兄弟隊今天帶著全年第一魔術數字M6在桃園棒球場面對樂天桃猿隊，排名第二的統一獅隊尋求逆襲上位，總教練林岳平表示，下周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。