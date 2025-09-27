中職／25918人進場！ 雄鷹「攻蛋」打破隊史單場票房紀錄

台鋼雄鷹隊本周在台北大巨蛋作東進行4連戰，今天碰到周六加上南韓女團Apink主唱鄭恩地賽後開場，票房開出佳績，25918人進場，打破雄鷹隊史單場最高票房紀錄。

雄鷹隊史原本的主場單場最高票房來自去年6月22日，在台北大巨蛋面對中信兄弟隊，20193人進場，本季紀錄則是4月4日澄清湖棒球場面對樂天桃猿隊，15487人進場。