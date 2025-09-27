中職／骨刺治療方式待定 張育成還是很想打經典賽

富邦悍將隊張育成今天下放二軍，以治療手肘骨刺為優先，若採取開刀方式治療的話，光恢復期就需要2、3個月，但如果有機會入選經典賽中華隊，張育成仍有高度意願參加。

張育成手肘傷勢檢查結果近期出爐，球季也進入尾聲，球隊決定讓他下放二軍開始治療，只不過治療方式尚未定案，若要恢復到原本百分百狀況，開刀會是最好的選項，但骨刺也有其他的治療方式，因此張育成與醫生、防護員會再進行討論。

張育成表示，目前就是提早關機，先看看近期手肘的恢復狀況，再來確定治療方式，但如果要開刀的話，恢復期會比較長。

無論開刀或是選擇其他治療方式，張育成要趕上明年春訓應該不是太大問題，但明年3月開打的經典賽預計1月就要開始集訓，張育成表示：「如果（治療）一切順利，中華隊也有選我的話，恢復時間應該是可以，我也想要打，這麼大的賽事又是4年一次，下次我就未必有機會了。」