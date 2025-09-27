快訊

人物／前行政院長張俊雄辭世享壽87歲 宣布停建核四引反彈

已故「淫魔」富豪艾普斯坦新文件曝光 馬斯克、安德魯王子名列其中

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／骨刺治療方式待定 張育成還是很想打經典賽

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
張育成。聯合報系資料照
張育成。聯合報系資料照

富邦悍將張育成今天下放二軍，以治療手肘骨刺為優先，若採取開刀方式治療的話，光恢復期就需要2、3個月，但如果有機會入選經典賽中華隊，張育成仍有高度意願參加。

張育成手肘傷勢檢查結果近期出爐，球季也進入尾聲，球隊決定讓他下放二軍開始治療，只不過治療方式尚未定案，若要恢復到原本百分百狀況，開刀會是最好的選項，但骨刺也有其他的治療方式，因此張育成與醫生、防護員會再進行討論。

張育成表示，目前就是提早關機，先看看近期手肘的恢復狀況，再來確定治療方式，但如果要開刀的話，恢復期會比較長。

無論開刀或是選擇其他治療方式，張育成要趕上明年春訓應該不是太大問題，但明年3月開打的經典賽預計1月就要開始集訓，張育成表示：「如果（治療）一切順利，中華隊也有選我的話，恢復時間應該是可以，我也想要打，這麼大的賽事又是4年一次，下次我就未必有機會了。」

張育成 中華隊 經典賽 富邦悍將

延伸閱讀

中職／張育成先處理骨刺球季結束 歸隊時間待評估

中職／平野看悍將謎之挑戰無解 讚岳家兄弟都做得好

中職／悍將73敗衝破「全本土牛」第一道柵欄 兄弟點亮全年M6

中職／不規則彈跳、燈光「助攻」 平野惠一形容非常不可思議

相關新聞

中職／張育成先處理骨刺球季結束 歸隊時間待評估

富邦悍將隊張育成今年6月曾遇到手肘骨刺問題下二軍，但隨後仍回到一軍繼續拚戰，隨著悍將季後賽希望歸零，近期醫院評估也出爐，...

棒球亞錦賽／中華隊4比0完封中國隊 爭冠門票能否到手還要等日韓大戰

亞洲棒球錦標賽今天進入複賽第二天，中信兄弟隊投手盧孟揚先發演出7局無失分好投，率領中華隊以4：0擊敗中國大陸隊，在複賽2...

中職／徐若熙旅外倒計時吸大批球探 葉總：「最終」是美國

味全龍隊徐若熙今天在天母棒球場登板，球季尾聲也是他行使旅外自由球員權利的倒數計時，總教練葉君璋坦言，今天是「中職終戰」的...

中職／悍將主場60萬人次盛世 鋒總肺腑之言：球員要珍惜

富邦悍將隊昨天在新莊棒球場吸引10428人進場，寫下隊史第一次單季主場進場人次超過60萬人紀錄，場均萬人的盛況，總教練陳...

中職／獅隊力拚全年第一 林岳平布局補賽周5戰全押洋投

中信兄弟隊今天帶著全年第一魔術數字M6在桃園棒球場面對樂天桃猿隊，排名第二的統一獅隊尋求逆襲上位，總教練林岳平表示，下周...

中職／徐若熙缺口怎麼補？葉總談網羅黃子鵬可能性

味全龍隊徐若熙今天在天母棒球場登板對上富邦悍將，有可能是本季最終戰，明年順利的話就要開啟旅外生涯，龍隊總教練葉君璋談到明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。