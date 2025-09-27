快訊

人物／前行政院長張俊雄辭世享壽87歲 宣布停建核四引反彈

已故「淫魔」富豪艾普斯坦新文件曝光 馬斯克、安德魯王子名列其中

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／「想看看100%的徐若熙」軟銀球探談自家育成優勢

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
徐若熙。圖／味全龍隊提供
徐若熙。圖／味全龍隊提供

味全龍隊「龍之子」徐若熙本季可能的最後一次登板，看台上不少國外球探關注，日本職棒軟銀隊是其中之一，談到徐若熙的魅力，編成育成本部長永井智浩先提到自家球隊的育成優勢，也很想看看「100%徐若熙」會是什麼模樣。

軟銀隊首席棒球總管（CBO）城島健司6月12日就曾到訪台北大巨蛋，觀察徐若熙的投球表現，今年球探部門也多次為徐若熙來台，今天編成育成本部長兼球探部長永井智浩、國際部長松本裕一都到場。

永井智浩表示，球隊會多次來觀察，是希望能夠長期追蹤徐若熙的狀況，觀察他整季出賽的表現，所以只要有時間就會過來。

徐若熙能夠吸引多支國外球隊關注有他的魅力存在，永井智浩也認為，徐若熙目前的變化球、速球完成度很高，但以他的年紀來講，還可以透過不同訓練的方式去成長，「很期待徐若熙百分百的實力會是怎樣？」

雖然徐若熙今年才首次投出破百局的球季，但永井智浩認為，Tommy John手術已經很成熟，因此不太會擔心續航力問題，不過以他現在的年紀，就球團培育角度來看，會希望先打好能應付一整年比賽的基礎，而且是朝著往後10年都能維持相同水準的方向去培養。

今天到場的球探至少就有日職的火腿、軟銀、歐力士，以及美職道奇隊，永井智浩指出，軟銀的魅力在於育成、一軍的環境都不錯，「近期找來的FA、外籍球員也都能給予不錯的條件，加上球隊戰績近年都在A段班，對球員來說能夠在有高張力的環境比賽，成長會更多。」

徐若熙 軟銀 味全龍

延伸閱讀

中職／徐若熙缺口怎麼補？葉總談網羅黃子鵬可能性

中職／徐若熙旅外倒計時吸大批球探 葉總：「最終」是美國

中職／體重下滑好困擾 徐若熙拚120局有室外球場挑戰

中職／認證徐若熙看一場少一場 葉總不擔心球速下滑影響評價

相關新聞

中職／張育成先處理骨刺球季結束 歸隊時間待評估

富邦悍將隊張育成今年6月曾遇到手肘骨刺問題下二軍，但隨後仍回到一軍繼續拚戰，隨著悍將季後賽希望歸零，近期醫院評估也出爐，...

棒球亞錦賽／中華隊4比0完封中國隊 爭冠門票能否到手還要等日韓大戰

亞洲棒球錦標賽今天進入複賽第二天，中信兄弟隊投手盧孟揚先發演出7局無失分好投，率領中華隊以4：0擊敗中國大陸隊，在複賽2...

中職／徐若熙旅外倒計時吸大批球探 葉總：「最終」是美國

味全龍隊徐若熙今天在天母棒球場登板，球季尾聲也是他行使旅外自由球員權利的倒數計時，總教練葉君璋坦言，今天是「中職終戰」的...

中職／悍將主場60萬人次盛世 鋒總肺腑之言：球員要珍惜

富邦悍將隊昨天在新莊棒球場吸引10428人進場，寫下隊史第一次單季主場進場人次超過60萬人紀錄，場均萬人的盛況，總教練陳...

中職／獅隊力拚全年第一 林岳平布局補賽周5戰全押洋投

中信兄弟隊今天帶著全年第一魔術數字M6在桃園棒球場面對樂天桃猿隊，排名第二的統一獅隊尋求逆襲上位，總教練林岳平表示，下周...

中職／徐若熙缺口怎麼補？葉總談網羅黃子鵬可能性

味全龍隊徐若熙今天在天母棒球場登板對上富邦悍將，有可能是本季最終戰，明年順利的話就要開啟旅外生涯，龍隊總教練葉君璋談到明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。