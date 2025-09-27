中職／「想看看100%的徐若熙」軟銀球探談自家育成優勢

味全龍隊「龍之子」徐若熙本季可能的最後一次登板，看台上不少國外球探關注，日本職棒軟銀隊是其中之一，談到徐若熙的魅力，編成育成本部長永井智浩先提到自家球隊的育成優勢，也很想看看「100%徐若熙」會是什麼模樣。

軟銀隊首席棒球總管（CBO）城島健司6月12日就曾到訪台北大巨蛋，觀察徐若熙的投球表現，今年球探部門也多次為徐若熙來台，今天編成育成本部長兼球探部長永井智浩、國際部長松本裕一都到場。

永井智浩表示，球隊會多次來觀察，是希望能夠長期追蹤徐若熙的狀況，觀察他整季出賽的表現，所以只要有時間就會過來。

徐若熙能夠吸引多支國外球隊關注有他的魅力存在，永井智浩也認為，徐若熙目前的變化球、速球完成度很高，但以他的年紀來講，還可以透過不同訓練的方式去成長，「很期待徐若熙百分百的實力會是怎樣？」

雖然徐若熙今年才首次投出破百局的球季，但永井智浩認為，Tommy John手術已經很成熟，因此不太會擔心續航力問題，不過以他現在的年紀，就球團培育角度來看，會希望先打好能應付一整年比賽的基礎，而且是朝著往後10年都能維持相同水準的方向去培養。

今天到場的球探至少就有日職的火腿、軟銀、歐力士，以及美職道奇隊，永井智浩指出，軟銀的魅力在於育成、一軍的環境都不錯，「近期找來的FA、外籍球員也都能給予不錯的條件，加上球隊戰績近年都在A段班，對球員來說能夠在有高張力的環境比賽，成長會更多。」