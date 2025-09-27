快訊

U18亞洲盃／5人制棒球中華隊晉冠軍戰 明與衛冕軍古巴爭冠

中央社／ 台北27日電
U18世界盃5人制棒球賽中華隊將與上屆冠軍古巴爭冠。圖／中華民國棒球協會提供
U18世界盃5人制棒球賽中華隊將與上屆冠軍古巴爭冠。圖／中華民國棒球協會提供

U18世界盃5人制棒球賽中華隊今天一日兩戰，8強迎戰勁敵日本，以3比0、11比3搶勝，4強再以3比0、8比3擊敗委內瑞拉、晉級冠軍戰，也改寫隊史成績，明天將與上屆冠軍古巴爭冠。

U18世界盃5人制棒球賽中華隊由總教練馮韋國領軍，今年3月在U18亞洲盃一路拚進冠軍戰，但最終不敵日本、拿下亞軍，而亞洲盃前3名球隊日本、台灣、韓國取得世界盃門票。

中華隊在世界盃打出好表現，今天8強再碰上日本，首盤中華隊在2局上攻下1分，5局上再添2分，以3比0搶下，第2盤開賽中華隊積極搶分，1局上轟下5分、2局攻下4分拉開領先差距，5局再添2分保險分，終場以11比3拿下，也算成功復仇。

中華隊4強碰上委內瑞拉延續氣勢，首盤1局上攻下2分、2局上再添1分，以3比0搶下，第2盤雖然一度陷入0比1落後，所幸3局攻下3分翻轉戰局，4局再添4分，5局拿下第8分，終場以8比3搶勝。

台灣上次打U18世界盃5人制棒球賽排名第6，此次闖進冠軍戰已是隊史新猷，將於台灣時間明天早上9時與尋求衛冕的古巴爭冠，力拚再推進隊史最佳成績。

棒球

