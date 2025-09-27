快訊

中職／獅隊力拚全年第一 林岳平布局補賽周5戰全押洋投

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊總教練林岳平。記者陳正興／攝影
統一獅隊總教練林岳平。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊今天帶著全年第一魔術數字M6在桃園棒球場面對樂天桃猿隊，排名第二的統一獅隊尋求逆襲上位，總教練林岳平表示，下周開始的補賽周最後5戰，將啟用全洋投先發，尋求逆轉戰局的機會。

獅隊稱霸上半季時，林岳平就曾提到，自己還不曾帶隊拿到全年第一，今年期許能朝這個目標努力。下半季來到倒數階段，獅隊戰局處於不利，落後兄弟2.5場勝差。

獅隊今天起在台北大巨蛋與台鋼雄鷹隊過招兩場，今天由奧德銳、明天由郭俊麟先發，下周開始則有5場補賽要打，包括兩場對兄弟、兩場對樂天桃猿、一場對富邦悍將隊。

林岳平表示，單純以球隊近況和可做的方向去執行，盡量提高球隊勝場，看是否有機會逆轉，不只對兄弟的兩場比賽重要，另外三場也很重要，「這幾場比賽看有沒有辦法全勝，這是還在努力的方向。」獅隊希望5戰全勝，林岳平認為只要存在機會，球隊就是朝這個目標去努力，只是考量選手整季下來的傷勢與疲勞狀況，戰力能否all in還需斟酌。

