中職／悍將主場60萬人次盛世 鋒總肺腑之言：球員要珍惜
富邦悍將隊昨天在新莊棒球場吸引10428人進場，寫下隊史第一次單季主場進場人次超過60萬人紀錄，場均萬人的盛況，總教練陳金鋒看在眼中感受到其中難得之處，「對台灣職業運動非常好。」
陳金鋒結束旅美生涯返台加盟LaNew熊隊的2006年，中華職棒聯盟場均進場人數是2264人，而今年球季還剩22場時，場均已經有10306人，翻了數倍。
「中華職棒經歷過很多事情。」陳金鋒今天賽前受訪表示：「但有更多大公司的投入，加上球場維修、升級，吸引了更多球迷進場，對職棒是有幫助的，這是最大的轉變，不管球迷是支持哪一隊，對未來職棒發展都是好事。」
而陳金鋒當年返台時也曾帶進一波人潮，他不願意居功，「這是球員共同努力，大家共同在場上讓球迷感受到真誠地在打球，那段時間球員真的很努力，打得好正常，表現不好時壓力更大。」
如今看到中職人潮不僅再現而是更上一層樓，陳金鋒認為這些有著前輩們付出的努力，也期許未來球員們能夠繼續傳承，並珍惜這樣的機會。
FB留言