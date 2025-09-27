中職／張育成先處理骨刺球季結束 歸隊時間待評估

富邦悍將隊張育成今年6月曾遇到手肘骨刺問題下二軍，但隨後仍回到一軍繼續拚戰，隨著悍將季後賽希望歸零，近期醫院評估也出爐，球團決定今天將他下放二軍，提前處理骨刺。

悍將今天進行球員異動，張育成下放二軍，另外拉上池恩齊、魏全，總教練陳金鋒表示：「育成檢查完之後，醫生有評估，之前評估還沒出來，他也想要完成這個球季，但現在出來了，準備讓他開始治療。」

至於歸隊時間是否趕得上春訓？陳金鋒坦言，目前還沒確定治療方式，也要等張育成跟醫生、防護員討論後，開始進行治療才會有時間表。

不過今年張育成因為手肘傷勢從游擊移防一壘，陳金鋒表示，明年球季只要身體恢復後，能夠正常傳球之下，「還是會讓他回到原來的位置。」

即使今年因為傷勢未能穩定出賽，張育成依舊繳出打擊率2成92、14轟、35分打點的成績，鋒總表示：「他表現都很穩定，打打停停對球員來說，回來再面對投手的感覺會有落差，如果持續比賽，成績會比現在更好。」