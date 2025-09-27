快訊

中職／徐若熙缺口怎麼補？葉總談網羅黃子鵬可能性

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天黃子鵬季後將取得自由球員資格。聯合報系資料照

味全龍隊徐若熙今天在天母棒球場登板對上富邦悍將，有可能是本季最終戰，明年順利的話就要開啟旅外生涯，龍隊總教練葉君璋談到明年本土投手的競爭，點名黃暐傑、曹祐齊、黃侰程、張景淯和郭郁政都有機會。

徐若熙扣掉今天已經為龍隊吃下108局，這樣的先發投手缺口要如何填補？其中樂天桃猿隊黃子鵬季後將取得自由球員資格，是否考慮透過FA補強戰力？葉君璋思考良久後表示：「這還要討論，還沒有確定。」

不過隨著牛棚投手的傷兵陸續歸隊，包含今年球季尾聲的張鈞守、林逸達明年有望歸隊，葉君璋坦言，這讓先發人手的可能性增加了，像是今年定位在牛棚的張景淯和郭郁政，還有季中加入的黃暐傑。

葉總表示，剩餘例行賽會找機會安排張景淯先發，如果表現穩定明年會是先發考慮人選之一，另外剛開完刀的黃侰程則是明年季中之後有機會。

