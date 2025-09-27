聽新聞
0:00 / 0:00
中職／林哲瑄討教進修方向 葉君璋談到外界聲音也有建言
富邦悍將隊林哲瑄今年球季宣告引退後將轉任教練，今天在天母與味全龍隊之戰，賽前林哲瑄與龍隊總教練葉君璋小聊了一下，請益未來進修的目的地，葉總對於林哲瑄引退後仍受負面批評，認為只能自己調整心態「運動員也是公眾人物」。
林哲瑄結束球員身分後，悍將球團規劃安排他到國外進修，協助接軌未來的教練工作，美國、日本都有可能，葉君璋過去曾到美職、日職進修，兩人今天賽前就聊到這個面相。
「他問我當教練後可以去哪裡學習？」葉君璋說：「我有給一些建議，他應該會考慮一下。」葉君璋當年球員退役後曾到美國職棒小聯盟體系擔任教練，接任龍隊總教練前也曾到日職火腿隊秋訓研修。
林哲瑄引退後不少隊友都感到惋惜，呼應葉君璋先前認為林哲瑄是有魅力選手的評價，今天聊到此事時葉總也表示：「他過去有些事情被外界批評，不過球隊裡面、隊友，有很多面向，有不同的看法、見解。」
葉君璋略為沉吟後表示：「我想他就做自己吧，做自己覺得對的事。」運動選手作為公眾人物難免受到批評，將這些聲音聽進去之後，「可以改進地方的改進，其他做自己。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言