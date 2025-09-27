聽新聞
0:00 / 0:00
中職／威能帝越到季末越鬼神 曾子祐：怎麼可以這樣？
樂天桃猿隊洋投威能帝越到球季尾聲越鬼神，昨天又在台北大巨蛋演出一場8局無失分好投封鎖台鋼雄鷹隊，第7局打破他完全比賽局面的曾子祐，聊起來也覺得不可思議，「他球季尾聲還可以保持這樣狀態，這真的滿厲害，怎麼可以這樣？人家都是下滑，結果他是越來越強。」
威能帝昨天前6局僅用72球、賞出9K，維持完全比賽之姿，直到第7局才被首位打者曾子祐敲出安打，而那也是雄鷹全場唯一安打，威能帝昨役最終先發8局僅被敲1安打、無失分。
曾子祐透露，休息室有聽到一些人在講，還沒有上壘，選手心裡應該也都知道還是完全比賽，但上了場就沒有多想，也不會因此有不同想法，「相信每個人想法都是希望表現好、希望有安打。」自己成為打破完全比賽局面的人，他的心情有點開心又不是很開心，「因為上一局才被得4分。」
曾子祐對戰威能帝其實握有3成33打擊率，但他認為威能帝一直都是很難對付的投手，幾乎什麼球都可以丟到想要的位置、失投少，因此當失投球出現就必須要更能掌握，昨天的安打，他也說其實就是威能帝的失投，「雖然我是球路落後，但那球是差不多在紅中的位置。」
此外，從6月19日起算，威能帝已經連續14場都是優質先發，拿下8勝0敗、防禦率1.48的鬼神成績，是猿隊可以在先天條件不如人情況下異軍突起的關鍵人物之一。
雄鷹將在下周三、四再戰猿隊，有可能再度碰上威能帝，曾子祐先是詢問在哪裡打，知道是澄清湖棒球場後表示，「希望換個球場，我們比較熟悉，希望有不一樣的結果。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言