中職／威能帝越到季末越鬼神 曾子祐：怎麼可以這樣？

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台鋼雄鷹隊曾子祐。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹隊曾子祐。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊洋投威能帝越到球季尾聲越鬼神，昨天又在台北大巨蛋演出一場8局無失分好投封鎖台鋼雄鷹隊，第7局打破他完全比賽局面的曾子祐，聊起來也覺得不可思議，「他球季尾聲還可以保持這樣狀態，這真的滿厲害，怎麼可以這樣？人家都是下滑，結果他是越來越強。」

威能帝昨天前6局僅用72球、賞出9K，維持完全比賽之姿，直到第7局才被首位打者曾子祐敲出安打，而那也是雄鷹全場唯一安打，威能帝昨役最終先發8局僅被敲1安打、無失分。

曾子祐透露，休息室有聽到一些人在講，還沒有上壘，選手心裡應該也都知道還是完全比賽，但上了場就沒有多想，也不會因此有不同想法，「相信每個人想法都是希望表現好、希望有安打。」自己成為打破完全比賽局面的人，他的心情有點開心又不是很開心，「因為上一局才被得4分。」

曾子祐對戰威能帝其實握有3成33打擊率，但他認為威能帝一直都是很難對付的投手，幾乎什麼球都可以丟到想要的位置、失投少，因此當失投球出現就必須要更能掌握，昨天的安打，他也說其實就是威能帝的失投，「雖然我是球路落後，但那球是差不多在紅中的位置。」

此外，從6月19日起算，威能帝已經連續14場都是優質先發，拿下8勝0敗、防禦率1.48的鬼神成績，是猿隊可以在先天條件不如人情況下異軍突起的關鍵人物之一。

雄鷹將在下周三、四再戰猿隊，有可能再度碰上威能帝，曾子祐先是詢問在哪裡打，知道是澄清湖棒球場後表示，「希望換個球場，我們比較熟悉，希望有不一樣的結果。」

