中職／徐若熙旅外倒計時吸大批球探 葉總：「最終」是美國

味全龍隊徐若熙今天在天母棒球場登板，球季尾聲也是他行使旅外自由球員權利的倒數計時，總教練葉君璋坦言，今天是「中職終戰」的機會很高，但還是會等投完再跟本人討論。

徐若熙今年球季結束後將集滿年資，外界預期他將行使權利旅外，從本季初登板開始就持續吸引國外球探關注，據了解，今天更是有大批球探及球團高層到場。

談到今天徐若熙的吸引力，葉君璋透露，到場國外球隊是日職占大宗，包含火腿、軟銀、歐力士隊，另外美職道奇隊則是幾乎每場都有到，「希望他可以順利」。

徐若熙目前投球局數108球，若要競爭個人獎項還需要2場出賽，下周是否有機會再登板？葉君璋表示：「還沒百分百確定，不過今天是最後一場的機率很高，教練團也有考慮正常投到結束，但還是要等今天投完再討論。」

今年季初葉君璋對徐若熙旅外動向曾有著「旅美先行者」的期待，透過自由球員制度挑戰美職將是中職第一人，球季尾聲葉總回答變得保守，「選手有想法、計畫的話，走起來會比較踏實，我就是支持他，想怎麼走就照他的想法。」

不過葉君璋也說：「他要知道只是一個開始，不是結果，不管去美國、日本，只是換個地方努力。」葉總補充，無論徐若熙明年第一步是哪裡「只能說『最終』是美國」，因為這也是全世界球員的終極殿堂。