中職／洪總談季後賽形勢人還是要靠自己 「一開始就要努力」

台鋼雄鷹隊力爭季後賽門票，昨天遇到魔王級對手，樂天桃猿隊洋投威能帝演出8局壓制性好投，雄鷹教頭洪一中談起自家同場先發的那瑪夏，6.1局失4分內容還行，但就是「遇到更好的」。

洪一中指出，威能帝一直都滿穩定，表現沒有落差太大，本身就有控球，昨天最快球速又有到153公里，看起來是真的很強。雄鷹將在下周三、四再戰猿隊，有可能再度碰上威能帝，洪總淡然說：「遇到就遇到，最主要還是我們自己。」

洪總參透目前季後賽盟軍與敵軍，「統一是希望樂天抓兄弟，但樂天又沒差。」統一獅隊若無法取得全年一又想「保送」台灣大賽，必須靠猿隊取得下半季冠軍，但猿隊在爭取先保底季後賽門票的情況下，必須先將火藥集中在面對雄鷹。

洪總直言，其實到後面要追都很難，「才會說一開始就要努力，不然到最後不只要靠自己，也要靠別人。」

雄鷹今年原本一度居全年第三，在魔鷹缺陣期間戰情重傷，因此目前形勢險峻。洪一中也不諱言，球隊戰力最好還是要均衡一點，不能單靠某一部分，「我們是板凳比較淺，受傷影響就會比較大，培養深度需要時間。」他強調，雄鷹打到現在平均來看已經還不錯，「只是還可以更好一點。」