快訊

棒球亞錦賽／中華隊4比0完封中國隊 爭冠門票能否到手還要等日韓大戰

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊先發投手盧孟揚。圖／中華棒球協會提供
中華隊先發投手盧孟揚。圖／中華棒球協會提供

亞洲棒球錦標賽今天進入複賽第二天，中信兄弟隊投手盧孟揚先發演出7局無失分好投，率領中華隊以4：0擊敗中國大陸隊，在複賽2勝1敗作收，能否收下冠軍賽門票，還要視晚上日韓大戰結果而定。中國大陸隊則是0勝3敗，確定只能打季軍戰。

複賽第二天賽程，午場由1勝1敗的中華隊碰上2敗的中國隊，晚場則是2勝的日本隊與1勝1敗的南韓隊過招，爭取冠軍賽門票。

中華隊推出兄弟隊備受期待的年輕投手盧孟揚先發，以71球完成7局投球，僅被敲3安打、無失分，送出5次三振；第8局換上陽杰恩接手1局無失分，第9局王政浩也完成1局後援任務。

中華隊打現在第二局楊振裕二壘打、李亦崴觸身球、林雨力一壘打堆成滿壘，蔡瑋泰在此時再挨觸身球擠回分數；第5局潘俊宇保送、陳敏賜安打開啟攻勢，高育瑋安打先挹注兩分打點，林雨力高飛犧牲打再添1分入袋，擴大為4：0領先直至終場。

中華隊贏球後握有2勝1敗，若晚場日本隊贏南韓隊，則將在冠軍賽上演台日大戰，若南韓隊擊敗日本隊，將形成台日韓同為2勝1敗、對戰互咬，需比較對戰優質率決定冠軍戰戲碼。

中華隊擊敗中國大陸隊，在亞洲棒球錦標賽複賽取得2勝1敗，等待晚場日韓大戰結果確定冠軍戰戲碼。圖／中華棒球協會提供（資料照）
中華隊擊敗中國大陸隊，在亞洲棒球錦標賽複賽取得2勝1敗，等待晚場日韓大戰結果確定冠軍戰戲碼。圖／中華棒球協會提供（資料照）

