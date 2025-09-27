棒球亞錦賽／盧孟揚掛帥對決中國大陸 中華隊先發打序出爐

快訊

中央社／ 台北27日電
中華隊尋求晉級決賽。圖／中華民國棒球協會提供
亞洲棒球錦標賽複賽中華隊今天中午12時30分與中國隊交手，中華隊推出中職中信兄弟隊新生代投手盧孟揚先發，並由陳孝允擔任開路先鋒、陳敏賜扛3棒。

中華隊預賽3戰全勝、帶1勝晉級複賽，昨天複賽首戰中華隊以2比3不敵日本，複賽戰績目前1勝1敗，因此今天若能順利擊敗中國隊，晉級冠軍機率就將大增。

中華隊今天推出盧孟揚登板先發，對上中國隊的先發投手劉國慶。21歲的盧孟揚是中職中信兄弟隊投手，在2022年以第5指名加入兄弟。他本季在中職一軍出賽8場含7場先發、投36.1局，防禦率4.46。盧孟揚22日預賽對巴勒斯坦時曾登板中繼投1局，沒有失分。

中華隊打線部分，分別為陳孝允（中外野）、潘俊宇（指定打擊）、陳敏賜（一壘）、高育瑋（三壘）、楊振裕（右外野）、李亦崴（二壘）、林雨力（游擊）、蔡瑋泰（捕手）、蔡智榆（左外野）。

中華隊此戰若能順利擊退中國，加上晚上日本隊擊敗韓國隊，中華隊就能在明天的決賽再度與日本碰頭，爭奪冠軍。

