棒球亞錦賽／中華隊前進冠軍賽有3路線 盧孟揚今午先發戰中國
亞洲棒球錦標賽今天進行複賽第二天賽程，中華隊推出中信兄弟隊投手盧孟揚先發，在今天中午12點半開打的賽事面對中國大陸隊，爭取前進冠軍賽的門票。
中華隊昨天以2：3不敵日本隊，目前在複賽1勝1敗，今天將碰上2敗的中國隊，晚場則是2勝的日本隊與1勝1敗的南韓隊過招。
中華隊推出盧孟揚先發，他是兄弟2022年選秀第五指名，本季在一軍出賽8場（7場先發）合計36.1局，防禦率4.46，為兄弟相當期待的年輕先發，6月因疲勞、不適調離一軍名單，9月已在二軍恢復出賽。盧孟揚本屆亞錦賽先前出賽1場，為22日面對巴勒斯坦投1局無失分。
中華隊想前進冠軍賽的最簡單劇本為自己擊敗中國隊，加上晚場日本隊贏南韓隊，則將在冠軍賽上演台日大戰，若南韓擊敗日本，將形成台日韓同為2勝1敗、對戰互咬，需比較對戰優質率；若中華隊不幸輸給中國，就必須寄望日本擊敗南韓，如此一來日本3勝拿到第1張門票，另外3隊都是1勝2敗，再比較對戰優質率決定晉級球隊。
