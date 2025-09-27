快訊

AI狂飆還能再「單押」？ 專家看台股操作未來瞄準2關鍵

大批熱心民眾到花蓮幫忙！他急呼籲「別開車」：已影響救災

64歲退休男擁1600萬自豪「從不缺錢」！三餐都叫外送…最後得憂鬱症

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球亞錦賽／中華隊前進冠軍賽有3路線 盧孟揚今午先發戰中國

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊推出中信兄弟隊投手盧孟揚先發，面對中國隊。圖／中華棒協提供
中華隊推出中信兄弟隊投手盧孟揚先發，面對中國隊。圖／中華棒協提供

亞洲棒球錦標賽今天進行複賽第二天賽程，中華隊推出中信兄弟隊投手盧孟揚先發，在今天中午12點半開打的賽事面對中國大陸隊，爭取前進冠軍賽的門票。

中華隊昨天以2：3不敵日本隊，目前在複賽1勝1敗，今天將碰上2敗的中國隊，晚場則是2勝的日本隊與1勝1敗的南韓隊過招。

中華隊推出盧孟揚先發，他是兄弟2022年選秀第五指名，本季在一軍出賽8場（7場先發）合計36.1局，防禦率4.46，為兄弟相當期待的年輕先發，6月因疲勞、不適調離一軍名單，9月已在二軍恢復出賽。盧孟揚本屆亞錦賽先前出賽1場，為22日面對巴勒斯坦投1局無失分。

中華隊想前進冠軍賽的最簡單劇本為自己擊敗中國隊，加上晚場日本隊贏南韓隊，則將在冠軍賽上演台日大戰，若南韓擊敗日本，將形成台日韓同為2勝1敗、對戰互咬，需比較對戰優質率；若中華隊不幸輸給中國，就必須寄望日本擊敗南韓，如此一來日本3勝拿到第1張門票，另外3隊都是1勝2敗，再比較對戰優質率決定晉級球隊。

中華隊 盧孟揚 日本隊

延伸閱讀

棒球亞錦賽／南韓5局打完領先7分 中國差點大逆轉只輸2分

棒球亞錦賽／張峻瑋對韓好投後先發抗日 李大浩警惕：危險人物

棒球亞錦賽／26日迎戰日本 火球男張峻瑋扛先發

棒球亞錦賽／中華隊預賽全勝晉級 26日強碰不敗日本

相關新聞

棒球亞錦賽／中華隊前進冠軍賽有3路線 盧孟揚今午先發戰中國

亞洲棒球錦標賽今天進行複賽第二天賽程，中華隊推出中信兄弟隊投手盧孟揚先發，在今天中午12點半開打的賽事面對中國大陸隊，爭...

中職／詹子賢吐槽岳東華帥完不管弟弟 不敢比李大浩「我比較瘦」

中信兄弟隊今天敲出16支安打，以9：2擊敗富邦悍將隊，詹子賢3安打獲選為單場MVP，賽前剛被總教練平野惠一點名為自家陣中...

棒球亞錦賽／盧孟揚掛帥對決中國大陸 中華隊先發打序出爐

亞洲棒球錦標賽複賽台灣隊今天中午12時30分與中國隊交手，台灣隊推出中職中信兄弟隊新生代投手盧孟揚先發，並由陳孝允擔任開...

中職／迎戰與桃猿天王山戰役 平野惠一：派出我們兩個最好投手

中信兄弟隊今天以9：2擊敗富邦悍將隊，將帶著1.5場勝差領先與樂天桃猿隊展開「天王山戰役」，總教練平野惠一有期許，「明天...

中職／中信兄弟象打擊大爆發 八局上再灌四分拿下勝利

中華職棒晚上在新莊棒球場舉行比賽，由富邦悍將迎戰中信兄弟象，富邦悍將八局換上後援投手王偉軒分，遭到中信兄弟象打者痛擊，一...

中職／平野看悍將謎之挑戰無解 讚岳家兄弟都做得好

中信兄弟隊今天以9：2擊敗富邦悍將隊，第4局悍將教頭陳金鋒的謎之挑戰，兄弟教頭平野惠一賽後也說不清楚是挑戰什麼，「可能是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。