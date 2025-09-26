中職／詹子賢吐槽岳東華帥完不管弟弟 不敢比李大浩「我比較瘦」

中信兄弟隊今天敲出16支安打，以9：2擊敗富邦悍將隊，詹子賢3安打獲選為單場MVP，賽前剛被總教練平野惠一點名為自家陣中最接近李大浩的打者，詹子賢賽後聽聞卻說「歹勢」，「只是盡量幫助球隊，沒辦法仿效他，我也比較瘦。」

詹子賢透露，平野有跟他們傳授一些打法，協助修正揮棒軌道，也告訴選手沒下戰術時要如何去面對，照他說的話去做，出來的效果就還不錯。

有趣的是，今天南韓傳奇重砲李大浩現身新莊棒球場，賽前許多人受訪話題圍繞著李大浩，平野也是受訪對象之一，談到中職接近他的打者，他點名自家的陳俊秀、詹子賢。詹子賢對此笑說：「拿一個傳奇和我比，我反而比較歹勢。」

此役引起討論的一個play在4局下，周佳樂打向中間方向的飛球，兄弟中外野手岳政華、二壘手岳東華都上前追球，最終由背對的岳東華收進手套，岳政華則是一個撲接後趴在地上，岳東華接完帥氣就跑。

詹子賢表示，沒要接的選手，都會在一旁一直大喊，當時他們也一直大喊「東華！東華！」示意這球由岳東華處理，「岳政可能太專注，沒聽到。」還吐槽接完球自己帥、自己跑掉的岳東華，「撈到好像很帥一樣，他弟在那邊也不管他。」

詹子賢也自己加碼評價，岳政華是自己心目中最好的外野手，「如果我是總教練，他打不好我也讓他上，他守備的安定感就在那裡。」