中職／詹子賢吐槽岳東華帥完不管弟弟 不敢比李大浩「我比較瘦」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊詹子賢。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊今天敲出16支安打，以9：2擊敗富邦悍將隊，詹子賢3安打獲選為單場MVP，賽前剛被總教練平野惠一點名為自家陣中最接近李大浩的打者，詹子賢賽後聽聞卻說「歹勢」，「只是盡量幫助球隊，沒辦法仿效他，我也比較瘦。」

詹子賢透露，平野有跟他們傳授一些打法，協助修正揮棒軌道，也告訴選手沒下戰術時要如何去面對，照他說的話去做，出來的效果就還不錯。

有趣的是，今天南韓傳奇重砲李大浩現身新莊棒球場，賽前許多人受訪話題圍繞著李大浩，平野也是受訪對象之一，談到中職接近他的打者，他點名自家的陳俊秀、詹子賢。詹子賢對此笑說：「拿一個傳奇和我比，我反而比較歹勢。」

此役引起討論的一個play在4局下，周佳樂打向中間方向的飛球，兄弟中外野手岳政華、二壘手岳東華都上前追球，最終由背對的岳東華收進手套，岳政華則是一個撲接後趴在地上，岳東華接完帥氣就跑。

詹子賢表示，沒要接的選手，都會在一旁一直大喊，當時他們也一直大喊「東華！東華！」示意這球由岳東華處理，「岳政可能太專注，沒聽到。」還吐槽接完球自己帥、自己跑掉的岳東華，「撈到好像很帥一樣，他弟在那邊也不管他。」

詹子賢也自己加碼評價，岳政華是自己心目中最好的外野手，「如果我是總教練，他打不好我也讓他上，他守備的安定感就在那裡。」

中職／迎戰與桃猿天王山戰役 平野惠一：派出我們兩個最好投手

中職／平野看悍將謎之挑戰無解 讚岳家兄弟都做得好

中職／悍將73敗衝破「全本土牛」第一道柵欄 兄弟點亮全年M6

中職／李大浩同隊回憶聊起柏青哥 郭泰源：在那邊忘掉所有煩惱

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

颱風「樺加」帶來豪雨，造成花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成嚴重災情，社會各界紛紛伸出援手。演藝圈藝人陸續響應捐款、捐物資，韓籍啦啦隊女孩李多慧今（26日）也奉獻愛心，捐款30萬元，盼能為災區盡一份

中職／坦言「花心」但王柏融還是第一 北海道阿嬤：到死都會支持你

綽號「北海道阿嬤」的小貫和惠終於踏上台灣土地，看到已經轉戰台鋼雄鷹隊的王柏融瞬間露出少女般的喜悅神情，兩人開心相擁，小貫...

中職／平野欽點陳俊秀接受李大浩特調 談補習內容撒嬌喊「不好啦～」

南韓傳奇重砲李大浩昨天現身台北大巨蛋，今天改造訪新莊棒球場，賽前在中信兄弟隊打擊練習時與教頭平野惠一閒聊，平野直接把正要...

中職／李大浩同隊回憶聊起柏青哥 郭泰源：在那邊忘掉所有煩惱

南韓傳奇重砲李大浩今天現身新莊棒球場，聊起與富邦悍將隊副領隊郭泰源之間的回憶，想起的是一起打柏青哥，郭泰源澄清不是一起打...

中職／牛棚狂喊「可以」 孔念恩0煞車撞牆美技因隊友給滿情緒價值

富邦悍將隊外野手孔念恩昨天在延長11局上上演一記不要命般的界外接殺，一路猛衝、沒有減速衝撞牆面，不需任何緩衝時間，又馬上...

