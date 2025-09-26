中職／迎戰與桃猿天王山戰役 平野惠一：派出我們兩個最好投手

中信兄弟隊今天以9：2擊敗富邦悍將隊，將帶著1.5場勝差領先與樂天桃猿隊展開「天王山戰役」，總教練平野惠一有期許，「明天開始兩場重要的比賽，派出我們最信賴的投手，希望他們儘量把局數拉長。」

兄弟上周先發投手出賽為韋禮加、李博登、羅戈、魏碩成、林暉盛，本周在韋禮加登板之後，隨即跳到林暉盛，他的前一場出賽為21日，面對味全龍隊投5局、用90球，也就是僅休4天再扛此戰，最終完成5局失2分。

平野惠一賽後受訪談到林暉盛表現，點出可以做得更好的地方，然而離開記者室後過了一段時間又重新回到現場，向現場媒體要求消除先前訪問的記憶，要重新修正對林暉盛的評價。

「我忘記他是休4天了。」平野表示，「他只有休4天，這樣已經很努力了，我滿腦子只想著怎樣可以讓他更好，熊熊就忘記了。」